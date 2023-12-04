聯合盃作文決賽 考學子想像力

「第17屆聯合盃作文大賽」總決賽昨天登場，南部試場在台南二中，共有400名學生參加，今年高國中小都是讓學生自訂題目，考驗學生閱讀基底、素養、創造力，學生說題目有點難度但很靈活，靜下心來思考，就會寫了。

高中作文題目是談血癌，當有機會要到某國治療，請學生設定自己與病人的關係，前往因不同年代而有不同治療方式的時間點治療，以及要採取什麼行動，和預期見到未來會有怎樣的情景。

台南港明中學學生徐筱晶發揮想像力與創意，用穿越時空來破題。她寫病人原受資助可以去讀很好的學校，並研究癌症治療，卻因罹患癌症而事竟未成，為不留遺憾，穿越時空回到過去，繼續研究並研究出治療血癌的方法，也治好自己的病，除完成夢想也沒留下遺憾。

國中題目是列出網紅在社群發文推銷新書，並列出4個事件時間表，請學生到事件時間表中任一時間，要採取怎樣的行動以及預見未來情景；道明中學學生陳德寧說，她寫不應該被帶風向，要有自己的思考能力，弄清是非。瀛海中學學生林怡如說，假設自己是記者剖析真實的事件，說明眼見不一定為實。

國小中年級組題本是請學生從黑白顏色上各放著1支筆尖相對的白色與黑色鉛筆，讓學生根據圖片發揮聯想。台南市東區復興國小學生謝可軒以「光明與黑暗」為題，認為凡事不能太難過或太開心，努力就會變更好。

總決賽得獎名單預計明年1月9日於聯合報教育服務官網「聯合學苑」及1Campus App公布，並寄送成績單，明年2月4日在新北市政府多功能集會堂舉行頒獎典禮，詳細資訊可上「聯合學苑」，或洽：02-86925588分機5720。