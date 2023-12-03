孫謦勇奪亞洲技能競賽服裝創作金牌 靠定靜安慮得奪金

亞洲技能競賽有技職界亞運之稱，台灣代表團今年勇奪12金、6銀、4銅、3優勝，總成績排名第一。其中「服裝創作」金牌孫謦來自三民家商服裝科，國中畢業時是以表演藝術舞蹈類技優保送進入三民家商；3天賽程要比4個模組，她靠「定靜安慮得」的穩定功夫才順利完賽，將繼續朝2024年國際賽邁進為國爭光。

孫謦在高中之前從未接觸過服裝創作，也沒想過自己會躍上國際舞台。在三民家商服裝科三年的學習，漸漸對服裝創作產生熱誠，但是對選手這條路並不感興趣，直到參加南區技能競賽榮獲第3名，給了她更上層樓的動力。經過檢討改進努力練習，在全國賽超越其他選手，榮獲第1名並更進一步取得國手資格。

三民家商校長王雪娥指出，這是繼2019年柯宥萱在俄羅斯喀山世界技能競賽銀牌、2022年慕芷瑄在芬蘭赫爾辛基世界銀牌之後，三民家商服裝科學生連續三屆取得國手資格，代表台灣出賽。

榮耀的背後累積無數辛酸挫折與努力。三民家商表示，這次比賽是外套製作模組，主題是「青春校園」，比賽中最困難的是要在短時間內熟悉不同國家的機器設備，她努力調整適應力，讓自己的實力不被影響。3天比賽共比4個模組，第一天有「機械圖」、「立裁」、「打版」各1.5小時，第二、三天則進行12小時的「製作」，比的是選手的技能、耐心與毅力。她使出「定、靜、安、慮、得」的穩定功夫，也就是「知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得」，終於順利完賽。

孫謦說，這次亞洲賽自知仍有些許失誤，希望可以吸取經驗，繼續加油，往2024年法國里昂國際技能競賽邁進為國爭光！她感謝裁判長林玫英、教師姜茂順、三民家商教師葉怡君的訓練團隊，不只是服裝技能的指導，也悉心陪伴，安定她的心靈，克服心理壓力，努力踏上國手這條路。