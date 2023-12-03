偏鄉巴楠花、興中國小與六龜高中 獲全國教學卓越獎

教育部112年教學卓越獎揭曉，高雄有3所偏鄉國中小與高中獲獎。98年遭遇「莫拉克風災」校舍毀損遷校杉林區的巴楠花部落中小學，歷經災後重生開出美麗花朵，以關懷文化、科學與生命教育「文化四祭、永續生活ING」教學卓越方案，勇奪金質獎；桃源區興中國小、六龜區六龜高中則獲選銀質獎。

巴楠花部落中小學今年奪下最高榮譽金質獎的肯定，布農族校長張新榮（族名：阿浪）說，高雄著重偏鄉教育，投入資源豐富，也讓全國看見與肯定高雄偏鄉學校心推動教育，全校親師生與有榮焉。巴楠花panan是布農族語的「芒草」，在布農族文化中是植物靈祈福的中介象徵，也是代表天地、萬物靈與人共存共命的連結。學校學生有7成是原住民，3成是閩南、客家與新住民族群。

張新榮指出，在面臨偏鄉少子化、裁併校、高齡化危機，巴楠花部落中小學穩定新生入學招生，並擴大旗山、美濃、杉林、甲仙、路竹、台中地區與3位外籍學生家長認同，参與實驗教育文化四祭課程生活，在文化美、科學美、生命美的全人發展共美圖像與慢熟教育養成。111年國中部第一屆會考生通過教育會考門檻，並出現作文滿級分學生，112年第二屆會考生達成脫C偏鄉教育目標。

桃源區興中國小校長郭基鼎說，學校秉持「往後找尋自己的根」的信念，以「族語復振」作為核心，營造自然的族語場域讓孩子開口說，讓學生在感同身受、五感探索、我思我寫浸淫在族語情境，並引進耆老與語推人員，藉由親子歌謠、耆幼共學、族語創作等相關活動，讓學生主動學，從單詞背誦、圖卡說故事，瞭解自身文化，提升族群認同感