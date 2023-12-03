家齊高中餐服國手鄭棨文棒得沒話說 全國賽再添金手獎

國立家齊高中餐飲科學生鄭棨文不僅榮獲今年國際技能競賽青年組餐飲服務職類「國手」，日前參與全國商業類科技藝競賽，在餐飲服務職類更獲得金手獎第2名。家齊高中校長陳韻如表示，鄭棨文一路過關斬將，展現無比毅力與決心。鄭棨文說，「我會努力，讓家齊的旗幟，在頒獎台上出現！」

校方表示，鄭棨文剛在9月獲得國手資格，但仍不懈怠地持續練習，並參與各項賽事以增進自己臨場反應，增強技術的熟練度和強化個人抗壓性，也是給學弟妹最佳學習榜樣。

家齊高中校長陳韻如說，國際技能競賽的國手選拔賽分2階段，第1階段國手選拔賽合併全國技能競賽舉辦，錄取各職類成績最優5名（組）入圍下一階段。第2階段國手選拔賽，則是以成績最優為正取國手，次優為備取國手。

今年9月，鄭棨文在取得國手選拔資格後，在林玟珠老師辛勤的指導下，夜以繼日的努力反覆練習，終於擊退其他選手，榮獲國家代表隊選手，將於2024年參加在法國里昂舉辦的第47屆國際技能競賽。

鄭棨文感謝家齊高中家長會、文教基金會、校友會、校長和校內師生在培訓期間的鼎力支持與鼓勵，他說，面對接續國家隊培訓的挑戰，自己也將全力以赴，爭取最高榮耀。