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卿雲基金會頒進步獎 肯定106名國中小生逆境向上

中央社／ 台中1日電

卿雲慈善基金會今天頒發進步獎助學金，今年有106名國中小生獲獎，希望透過頒獎為學童的進步喝采，鼓勵學子透過教育及學習翻轉人生，未來能持續追求進步，肯定自我價值。

基金會今天指出，進步獎助學金頒獎活動由烏日林新醫院多名醫師捐助發起，自民國102年開辦以來，累計發放超過新台幣300萬元的進步獎學金，發放對象從台中市烏日、大肚區擴大到彰化縣，目前已扶助986名學生。

基金會今天舉辦頒獎典禮，今年共頒發106名國中、國小學生，每名3000元獎助金，進行公開表揚及獎勵，烏日林新醫院院長林明輝等人皆出席。

林明輝接受媒體聯訪時表示，活動見證這些年學子遇見逆境勇於面對、不停追求進步的精神，希望透過頒獎為學童的進步喝采，鼓勵其透過教育及學習翻轉人生，未來能持續追求進步，肯定自我價值。

今年榮譽榜上「進步最多分」為就讀台中市山陽國小的「小佑」，個性害羞內向的他，學習速度較緩慢，這次他的國語學期分數從51分進步到73分，透過教師協助申請助學金，希望能讓他受到鼓舞。

另外，彰化縣三民國小的「小恩」是「得獎次數最多」，從2年級到6年級年年領獎，共領到5次助學金，雖然家中經濟單靠母親在外地賺錢，平時由阿姨照料姊弟3人，但「小恩」仍自信地表示，接下來國中3年也會持續申請進步獎。

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