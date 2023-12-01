全台最大馬鈴薯產地在雲林 學生自種、唱跳要讓馬鈴薯成名

雲林縣斗南鎮文安國小位於國內主要馬鈴薯產區內，為讓小朋友體驗種植歷程，學校突發奇想，發起「馬鈴薯成名之路」活動，由家長無償提供土地給學生種植馬鈴薯，並由師生共同策畫一連串的馬鈴薯行銷活動，藉此擾動社區，拉近學校與社區情感。

斗南鎮是全國最大馬鈴薯產地，文安國小不少學生家長種植馬鈴薯維生，但孩子們對餐桌上的馬鈴薯卻一無所知，文安國小去年發起「馬鈴薯成名之路」，帶領全校師生親自種植、管理、採收馬鈴薯田。

「馬鈴薯成名之路」邁入第二屆，今年家長會長陳彥宇無償提供學校0.15公頃土地，252名學生今天在田裡種下馬鈴薯，大跳改編的馬鈴薯之歌及祈福文「希望馬鈴薯快快長大」。

文安國小教導主任陳巧珣表示，學生他們生在這塊土地，周遭就是馬鈴薯最大產地，透過「馬鈴薯成名之路」食農教育活動，讓孩子體驗家長種植的歷程，感受這塊土地的生命力，也能讓他們了解自己最愛吃的馬鈴薯從何而來。

馬鈴薯種下後，低年級學生將負責觀察生長紀錄、中年級學生負責施肥照料、高年級學生將策畫收成後的行銷活動，全校將一起動員製作馬鈴薯料理義賣。