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家長幫小一兒提書包喊重 一秤竟重達5公斤

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家長秤小一孩子的書包內容物的重量，發現書本及鉛筆盒的重量接近3公斤。圖片來源／臉書「小一聯盟」
一名家長秤小一孩子的書包內容物的重量，發現書本及鉛筆盒的重量接近3公斤。圖片來源／臉書「小一聯盟

現代小學生的教材繁多，每天除了要帶課本外，還會有各種習作、作業簿，加上部分學童放學去安親班，因此還得攜帶各科評量或講義。許多家長都擔心學童的書包太重，近期就有家長發現小一孩子的書包重達5公斤，讓他很苦惱。

一名家長在臉書社團「小一聯盟」發文提到，不知是不是很多家長都跟他一樣，每天幫孩子提書包都覺得很重，經過秤重後發現，孩子的書包總重量將近5公斤，其中各類書本加上鉛筆盒接近3公斤，讓他好奇小一學生的書包重量大約都多重。

此文一出，很多家長都感到共鳴，「兒子經歷過疫情嚴重的一二年級，每天都要揹一堆課本、簿本回家（怕臨時停課要線上上課用）」、「書本非常重，有時候還有字典，數量比這還多，課後留校所以天天還有便當袋，練樂團天天又有樂器」、「這個重量算輕的了，我兒子的是這個的兩倍」。

不過，也有家長認為學生的書包不是現在才很重，更何況隨著課業加重，書包重量只會增加，「他們不是背去爬山，是背進校園，不用這麼大驚小怪啦」、「現在大部份孩子背書包走路的距離，只有校門到教室，才背那幾分鐘而已，孩子沒這麼脆弱啦，適當的負重還能幫助長高咧」、「我覺得還好，我也是這樣長大的，書包也不是整天背在身上」、「我們這代的家長，很多都玻璃心，培養小孩當溫室裡的花朵，幾本書就會抱怨，小時候我們還不是背著走路上學」。

還有家長給予原PO建議，建議帶該帶的書回家，也要減少鉛筆盒內的物品，「買自修在家，課本不要帶來帶去，只帶功課回家就好」、「可以幫小孩準備護脊書包，提起來有重量」、「鉛筆盒好像不需要那麼多東西吧」、「小一只要裝3支鉛筆一顆橡皮擦一支彩紅筆就好了」。

書包 課本 秤重 小學生

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