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嘉義縣國小生自創紋白蝶驅逐車 導入AI影像辨識系統

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣平林國小學生自製紋白蝶驅逐車，導入AI影像辨識系統。記者黃于凡／攝影
嘉義縣平林國小學生自製紋白蝶驅逐車，導入AI影像辨識系統。記者黃于凡／攝影

嘉義縣政府「與農共舞」競爭型計畫今年有18校獲得補助，今天在鹿草國小舉辦成果博覽會，由老師帶領學生分享種植絲瓜、草莓、高麗菜等作物的心得，也展示自製的紋白蝶驅趕車，能避免紋白蝶產卵，幼蟲啃食菜葉，縣長翁章梁肯定食農教育多元發展。

翁章梁今天頒發感謝狀給38名「農老師」，感謝農民提供專業技能，進入學校和教師一起教學。翁章梁說，嘉義縣推出食農教育2.0，近年與鹿草農會合作，在食農教育資源中心鹿草國小導入「自主潮汐式養液栽培系統」，帶著學童水耕栽培，提升跨域整合及科技農業。

鹿草國小學生說，採用自主潮汐式養液栽培系統，不需澆水、除草，只要負責授粉、掛果就可以，但也體會到農夫辛勞。和睦國小學生分享，在學校種植絲瓜，過程中除了需要澆水，還必須「抓蝸牛」，避免絲瓜葉被蝸牛吃光，曬乾的絲瓜烙能做各式造型，也能用來洗碗。

平林國小學生分享，種植高麗菜等作物過程中，發現紋白蝶幼蟲會啃食高麗菜葉，於是在學校AI科技小農夫課程中，自製一輛紋白蝶驅逐車，利用AI圖像辨識系統，只要有紋白蝶經過，驅逐車就會發出聲響，並啟動風扇移動，防止紋白蝶在高麗菜葉上產卵。

嘉義縣平林國小學生自製紋白蝶驅逐車，縣長翁章梁（右二）肯定學生多元發展。記者黃于凡／攝影
嘉義縣平林國小學生自製紋白蝶驅逐車，縣長翁章梁（右二）肯定學生多元發展。記者黃于凡／攝影
嘉義縣和睦國小學生學習種植絲瓜，曬乾後自製絲瓜烙。記者黃于凡／攝影
嘉義縣和睦國小學生學習種植絲瓜，曬乾後自製絲瓜烙。記者黃于凡／攝影

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