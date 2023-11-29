帶著課本上球場 後勁女足力爭全國2連霸賽程空檔勤溫書
高雄市後勁國中女子足球隊在112學年度中等學校五人制足球聯賽南區預賽展現球技，以6戰全勝取得南區預賽第一名， 晉級12月在台北的全國賽，力爭2連霸。由於全國賽8天賽程的隔周就是第二次段考，教練先把老師安排的作業和複習卷整理好，讓球員們在比賽的空檔，都能持續溫書、寫作業，兼顧課業和賽程。
後勁國中女足打進全國賽，校長蔡嘉興喜憂各半。高興的是，教練與學生的努力獲得肯定；但進入全國賽後，複賽、決賽都在台北市比賽，8天7夜的旅費驚人，全隊14人，住宿費、膳食費與交通費至少需要24萬元。學校期盼各界伸出援手，讓後勁國中女足能無後顧之憂用心比賽。
蔡嘉興說，後勁國中女足隊就讀體育班，她們文武兼優，踢球一級棒，念書也不落人後，不少隊員成績名列前茅。由於全國賽的隔週就是第二次段考，教練事先把任課老師安排的作業和複習卷整理好，讓球員們在比賽的空檔，不論是餐廳或飯店，都能持續溫書、寫作業；回到學校後，體育班學習輔助課業計畫，再為隊員們進行課程補齊。後勁國中運動的孩子，不僅會踼球，更用心認真讀書。
後勁國中女足隊在南區預賽先橫掃嘉縣六嘉國中、雲林大埤國中，以分組第一進入淘汰賽與排名賽，再連勝台中福科國中、嘉義新港國中與高市左營國中，最後在冠軍賽上對陣南投水里國中。
後勁國中女足隊教練郭慈慧說，後勁國中對戰水里國中，3年以來交手戰績為0勝3敗，選手們的緊張都寫在臉上。為了穩住隊員的情緒，教練於上半場以防守為主的策略奏效，雙方打至0比0打平；進入下半場後，開始轉換進攻策略，在第10分鐘時，發動邊路進攻，9號黃璨妤把握一次邊路進攻突破勁射入網，以1比0領先；但在終場前43秒時，卻被水里國中射門得分，雙方打平進入延長加賽，最後進入pk點球，靠著守門員蔡琁羽守下水里國中第四點，以及後勁國中五點進球，最終擊敗強敵水里國中，以南區預賽第一名強勢取得全國複賽的門票。
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