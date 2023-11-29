帶自製幼兒教具到托育中心當志工 女高中生競賽奪佳績

新竹市私立光復高級中學幼兒保育科學生楊沁樺從小對繪畫及手作感興趣，今年參加112學年度全國高級中等學校家事類學生技藝競賽「幼兒教具製作職種」，為了解自己做的教具是否具備適齡、適性的條件，楊沁樺不但邀光復幼兒園孩童一起體驗教具，假日還帶著自製教具前往新竹縣南區居家托育服務中心擔任志工，記錄孩童玩教具遇到的問題與優點，最後在全國66名參賽者脫穎而出，奪得優勝佳績。

光復高中指出，今年競賽需在全國各校共66名菁英好手中，角逐28名優勝機會真的不容易，選手除要融入平時課堂所學的知識及技藝，仍需花費許多額外的時間與精力培訓，才能在限時4小時的比賽中掌握題意關鍵，並正確讀題、解題、設計與製作出切合題目各項要求的幼兒教具。比賽過程當中考驗的是選手穩定度、對題意的理解能力及製作技巧的創意巧思。

楊沁樺表示，她在培訓期間練習製作三十幾套教具，為了要知道自己做的教具是否具備適齡、適性的條件，她主動向學校提出想邀請光復幼兒園孩童一起來玩，並且在假日帶著自製幼兒教具前往新竹縣南區居家托育服務中心擔任志工，讓幼兒及家長一同遊玩她全手工製作的各種多元主題的幼兒教玩具。

楊沁樺說，互動過程中，她會將各年齡層幼兒操作時所遇到的問題或優點記錄下來，作為在設計教具時的要記，讓巧手技藝更加精益求精。

指導老師余玉琪說，這次比賽題目有別以往都以設計中大班幼兒桌遊的題目為主，而是要設計一本適合「小班幼兒的操作書」，楊沁樺因為有了賽前與各種不同年齡幼兒互動的經驗，比賽當下她便能立即掌握到小班幼兒的發展能力，以「我們長大了」為主題，利用歌謠與故事情節串連，搭配各種適合訓練小班幼兒生活經驗的操作內容，並運用大會所提供的27種多元素材，透過平面繪畫、半立體紙工、立體的手偶等方式呈現作品，同時還必須完整的將創作理念、閱讀中指導用語寫出，選手能夠在四小時內完成題目中的各項要求，實屬不易。