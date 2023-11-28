竹市光復高中生 角逐技藝競賽奪1金手2優勝

竹市光復中學今天說，學生陳浩維與鄭翌岑參加全國高級中等學校技藝競賽家事類室內設計組，分獲第2名金手獎與第5名優勝，另幼保科學生楊沁樺獲幼兒教具製作職種優勝，學生努力表現亮眼。

新竹市光復中學今天提供新聞資料指出，光復高中室內設計科學生陳浩維與鄭翌岑，參加全國高級中等學校技藝競賽家事類室內設計組，分別獲室內設計組全國第2名金手獎與第5名優勝的佳績；幼兒保育科學生楊沁樺，在全國高級中等學校家事類學生技藝競賽「幼兒教具製作職種」中獲優勝。

陳浩維表示，他對室內設計很有興趣，從小就懷有理想，希望能親手創造創造舒適的生活空間，他在學習室內設計時，也嘗試多元的設計風格領域，不侷限創意的發想，這次能獲得第2名成績，相當開心。

鄭翌岑說，她從小喜歡觀看室內設計影片，也盼能親手為家人打造更好的生活空間，未來等她大學畢業後，首先要為家人設計生活空間，打造理想中的家，此外對於這次比賽獲得第5名優勝，對她來說也是鼓勵，更加奠定未來朝此專業領域發展。

幼兒保育科學生楊沁樺表示，她對繪畫及手作有天份，在培訓期間練習製作30套教具，她也喜歡與孩子互動，並邀請光復幼兒園幼童體驗她製作的教具，從中也更了解孩子的動作行為等。

指導老師余玉琪說，楊沁樺參加此次競賽，以「我們長大了」為主題，結合歌謠與故事情節串連，搭配各種適合訓練小班幼兒生活經驗的操作內容，透過平面繪畫、半立體紙工、立體的手偶等方式呈現，作品獲優勝，表現亮眼。

校長廖慶麟指出，學校重視學生的技職能力，在階段性課程及分組教學的規劃下，能習得專業技能，也發揮學習成果，在各項競賽中奪佳績。