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花蓮汰換燈具節電逾6萬度 也點亮15偏鄉小學

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府陸續替15所學校更換高效能LED燈具，提升節能效益及學生學習品質。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府陸續替15所學校更換高效能LED燈具，提升節能效益及學生學習品質。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府爭取經濟部補助，針對本縣偏鄉校園汰換老舊燈具為高效能LED燈具，共汰換729盞燈具，有15所校園受惠，節電逾6萬度。不但改善校園照明不足，保護學童視力及師生夜間安全，也解決耗能偏高情形，未來將持續爭取經費，更新偏鄉學校照明設施。

縣府觀光處辦理「花蓮縣校校攜手響應節電計畫」，工業管理科長吳佳澈指出，今年取得經費35萬元，協助偏鄉15所校園老舊燈具，更新為LED燈具，明年規畫替偏鄉校園或弱勢能源家庭更換燈具，不僅省電也節能減碳。

觀光處長張志翔表示，推動汰換老舊燈具措施能提升節能效益，也提高學習環境品質；近年在各資源挹注及各級校園努力下，校園用電量已呈現下降趨勢，未來朝多元綠電措施及創造負碳校園為目標，朝2050淨零碳排目標邁進。

縣府指出，近年向經濟部爭取逾億元經費，辦理太陽光電設置申請、補助民眾與企業汰換冷氣與辦公照明設備，導入中大型能源管理系統、場域用電診斷、建置示範區、推動各項公民節電運動、社區志工培訓等，協助近600個店家、學校及逾萬戶住家汰換老舊設備，估每年節省1600萬餘度電。

今年縣府啟動系列校園節電節能宣導活動，包括幼兒節電故事巡演、國中小生節能手作課程及不插電營隊、國高中生節能標章設計競賽及永續名人講座，並委請專業團隊到校園診斷用電，了解其用電情形，提供改善方案，讓偏鄉資源均衡。

花蓮縣政府為偏鄉校園汰換老舊燈具為高效能LED燈具，共汰換729盞燈具，有15所校園受惠，節電逾6萬度。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府為偏鄉校園汰換老舊燈具為高效能LED燈具，共汰換729盞燈具，有15所校園受惠，節電逾6萬度。圖／花蓮縣政府提供

偏鄉學校 節電 花蓮

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