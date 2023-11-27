第八屆全國安得烈學藝競賽頒獎 得獎作品在中正紀念堂展出

中華安得烈慈善協會日前在台北中正紀念堂舉辦「第八屆全國學藝競賽」頒獎典禮，近百位得獎學生與家人一同上台分享榮耀。住在高雄的陳柏安以過年前熱鬧採買年貨的油畫，蟬聯繪畫類10-12年級組特優，領獎時，穿著媽媽特地買的西裝，感謝安得烈成為他翻轉人生的「貴人」。

家境辛苦的陳柏安，曾擔心學畫會造成母親的負擔，所幸四年前獲得安得烈的協助，得以放心學習，也因社工鼓勵參加學藝競賽，不但年年得獎，今年更獲資助開始學油畫。他說，這一路最感謝的是媽媽與安得烈，媽媽是他永遠的精神支柱，而安得烈則是讓他可以翻轉人生的契機。

安得烈理事長張德明表示，今年學藝競賽增加書法項目，鼓勵孩子了解傳統，感受中華文化藝術之美。感謝評審花費心力，從兩千多件參賽作品中精選出158件優秀作品，並恭喜同學能從中脫穎而出。此外，他感謝與會單位贊助得獎者及家人的交通、住宿，讓得獎者及家人能有一趟難忘的旅行。

前國安會秘書長高華柱指出，七年前羅紹和從軍中裸退，拒絕政府、黨派給予的職務，「因為他只想擔任安得烈執行長」，七年來，他讓安得烈不只提供食物，還關注文化傳承，今年還展出特殊教育學生的作品，件件都是不容易的工作。

頒獎典禮結束後，不少得獎者把握機會與人交流技法，或與家人一同欣賞作品；今年國小五、六年級組的作文主題是「家人」，不少文章中的「主角」看著往事化為文字，有人感動掉淚，也有爸媽哀嚎「你怎麼把家裡的糗事都寫出來啦」。

以〈謝謝妳〉獲得作文類國小五、六年級組優選的鈕涵秀，文章中寫的是小時候為了看病，母親騎機車，從大甲載她到大雅看醫生的往事，當鈕媽媽看到作品，眼淚止不住，「那麼久遠的往事，我以為他忘了，沒想到他都還記得」。

住台中的張紫怡、張紫恩姐妹，分別在書法類國小五、六年級組中奪得優選與佳作，張媽媽說，當初是想要姐妹靜心所以讓兩人學書法，沒想到張紫怡寫出興趣，還成了書法比賽的常勝軍，即使現在升國中，課業變得繁重，也會每天抽空練書法。