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第八屆全國安得烈學藝競賽頒獎 得獎作品在中正紀念堂展出

聯合報／ 教育事業部
第八屆學藝競賽頒獎典禮大合照。圖／中華安得烈慈善協會提供
第八屆學藝競賽頒獎典禮大合照。圖／中華安得烈慈善協會提供

中華安得烈慈善協會日前在台北中正紀念堂舉辦「第八屆全國學藝競賽」頒獎典禮，近百位得獎學生與家人一同上台分享榮耀。住在高雄的陳柏安以過年前熱鬧採買年貨的油畫，蟬聯繪畫類10-12年級組特優，領獎時，穿著媽媽特地買的西裝，感謝安得烈成為他翻轉人生的「貴人」。

家境辛苦的陳柏安，曾擔心學畫會造成母親的負擔，所幸四年前獲得安得烈的協助，得以放心學習，也因社工鼓勵參加學藝競賽，不但年年得獎，今年更獲資助開始學油畫。他說，這一路最感謝的是媽媽與安得烈，媽媽是他永遠的精神支柱，而安得烈則是讓他可以翻轉人生的契機。

安得烈理事長張德明表示，今年學藝競賽增加書法項目，鼓勵孩子了解傳統，感受中華文化藝術之美。感謝評審花費心力，從兩千多件參賽作品中精選出158件優秀作品，並恭喜同學能從中脫穎而出。此外，他感謝與會單位贊助得獎者及家人的交通、住宿，讓得獎者及家人能有一趟難忘的旅行。

前國安會秘書長高華柱指出，七年前羅紹和從軍中裸退，拒絕政府、黨派給予的職務，「因為他只想擔任安得烈執行長」，七年來，他讓安得烈不只提供食物，還關注文化傳承，今年還展出特殊教育學生的作品，件件都是不容易的工作。

頒獎典禮結束後，不少得獎者把握機會與人交流技法，或與家人一同欣賞作品；今年國小五、六年級組的作文主題是「家人」，不少文章中的「主角」看著往事化為文字，有人感動掉淚，也有爸媽哀嚎「你怎麼把家裡的糗事都寫出來啦」。

以〈謝謝妳〉獲得作文類國小五、六年級組優選的鈕涵秀，文章中寫的是小時候為了看病，母親騎機車，從大甲載她到大雅看醫生的往事，當鈕媽媽看到作品，眼淚止不住，「那麼久遠的往事，我以為他忘了，沒想到他都還記得」。

住台中的張紫怡、張紫恩姐妹，分別在書法類國小五、六年級組中奪得優選與佳作，張媽媽說，當初是想要姐妹靜心所以讓兩人學書法，沒想到張紫怡寫出興趣，還成了書法比賽的常勝軍，即使現在升國中，課業變得繁重，也會每天抽空練書法。

安得烈第八屆全國學藝競賽公益畫展，實體展即日起至12月19日止，在中正紀念堂三樓藝廊展出。線上展在聯合報教育官網「聯合學苑」展出（https://udncollege.udn.com/chaca8/）

就連評審也在展場內討論作品技法。圖／教育事業部提供
就連評審也在展場內討論作品技法。圖／教育事業部提供
陳柏安今年以油畫畫出過年前熱鬧採買年貨的街景，蟬聯繪畫類10-12年級組特優。圖／教育事業部提供
陳柏安今年以油畫畫出過年前熱鬧採買年貨的街景，蟬聯繪畫類10-12年級組特優。圖／教育事業部提供
安得烈第八屆全國學藝競賽公益畫展正在國立中正紀念堂三樓藝廊展出，精彩的畫作也吸引路過的民眾欣賞。圖／教育事業部提供
安得烈第八屆全國學藝競賽公益畫展正在國立中正紀念堂三樓藝廊展出，精彩的畫作也吸引路過的民眾欣賞。圖／教育事業部提供
陳柏安（左）向前國安會秘書長高華柱伉儷解說畫作。圖／教育事業部提供
陳柏安（左）向前國安會秘書長高華柱伉儷解說畫作。圖／教育事業部提供

家人 中正紀念堂

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