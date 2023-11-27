竹北國中信義樓壁癌嚴重盼改建 竹縣府擬重建

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今天表示，竹北國中信義樓壁癌嚴重，孩子在此學習，教學環境太差，要求應盡快改善，竹縣府說，擬自籌經費編列預算協助學校拆除重建。

蔡蕥鍹今天與竹北國中家長會長彭文源、副會長吳洺維等家長會委員召開記者會表示，竹北國中信義樓牆面產生壁癌且漆面剝落，學生在此讀書、上課學習環境相當差，更影響學生學習權益。

蔡蕥鍹向中央社記者表示，竹北國中位於華興重劃區旁，未來應也會有不少人口移入再增加，希望縣府應爭取經費修建，以保障孩子的學習權益，並打造良好的就學環境，而整建後建議直接改制為完全中學，能解決就學人口爆量問題。

彭文源會中表示，信義樓共3層樓，每層樓7間教室，目前共有21間教室，希望縣府能聽到地方心聲，協助解決就學環境問題。

對此新竹縣政府向中央社記者表示，竹北國中信義樓101年曾進行校舍耐震補強工程，107年有防水隔熱工程，而縣府日前到竹北國中會勘信義樓校舍共有3層樓，學校以天花板設置做初步改善處理，並且三樓空間從低密度使用調挪至其他空間暫不使用。

縣府說，後續縣府擬自籌經費編列並依據未來就學需求協助該校校舍拆除重建，於113年補助工程規劃設計費，並於114年編列預算支應工程經費。

至於是否規劃為完全中學，縣府表示，該校校舍空間仍需優先提供國中使用，以維護國中就學品質，故評估後因為校舍量體因素，目前沒有規劃改制為完全中學。