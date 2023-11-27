快訊

法籍情侶檔屏東彎刀縱走4日後失蹤 警消兵分多路空勤搜尋

不開車還要買？板橋車位225萬「租38年才回本」 內行這樣選

聯合情夫砍殺前夫...澳女學者攜兒女逃來台3年 因1事落網引渡

竹北國中信義樓壁癌嚴重盼改建 竹縣府擬重建

中央社／ 新竹縣27日電

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今天表示，竹北國中信義樓壁癌嚴重，孩子在此學習，教學環境太差，要求應盡快改善，竹縣府說，擬自籌經費編列預算協助學校拆除重建。

蔡蕥鍹今天與竹北國中家長會長彭文源、副會長吳洺維等家長會委員召開記者會表示，竹北國中信義樓牆面產生壁癌且漆面剝落，學生在此讀書、上課學習環境相當差，更影響學生學習權益。

蔡蕥鍹向中央社記者表示，竹北國中位於華興重劃區旁，未來應也會有不少人口移入再增加，希望縣府應爭取經費修建，以保障孩子的學習權益，並打造良好的就學環境，而整建後建議直接改制為完全中學，能解決就學人口爆量問題。

彭文源會中表示，信義樓共3層樓，每層樓7間教室，目前共有21間教室，希望縣府能聽到地方心聲，協助解決就學環境問題。

對此新竹縣政府向中央社記者表示，竹北國中信義樓101年曾進行校舍耐震補強工程，107年有防水隔熱工程，而縣府日前到竹北國中會勘信義樓校舍共有3層樓，學校以天花板設置做初步改善處理，並且三樓空間從低密度使用調挪至其他空間暫不使用。

縣府說，後續縣府擬自籌經費編列並依據未來就學需求協助該校校舍拆除重建，於113年補助工程規劃設計費，並於114年編列預算支應工程經費。

至於是否規劃為完全中學，縣府表示，該校校舍空間仍需優先提供國中使用，以維護國中就學品質，故評估後因為校舍量體因素，目前沒有規劃改制為完全中學。

蔡蕥鍹 中信 新竹

延伸閱讀

竹市多項爛尾錢坑工程 市府：盡力重新開工、努力完工

別苦等陽明交大…議員促竹北國中壁癌樓改制完全中學 縣府拒絕

展區設施都升級！竹市眷村博物館空間改善工程決標　

收回信義誠品後不叫時代二館 統一命名：Dream Plaza

相關新聞

別苦等陽明交大…議員促竹北國中壁癌樓改制完全中學 縣府拒絕

新竹縣竹北國中信義樓校舍因老舊布滿壁癌，新竹縣議員蔡蕥鍹說，與其等待遙遙無期的陽明交大實驗高中、文興高中，不如直接將竹北...

全國技藝競賽新北奪72獎項居冠 汽修首獎現場提車回家

112學年度全國高級中等學校工業類學生技藝競賽日前落幕，新北市共有10校參賽，奪得34座金手獎、42項優勝，共獲76項獎...

曾文水庫旁的奇蹟 大埔國中小獲嘉縣室內管樂合奏第1

偏鄉學校大埔國中小學全校學生不到百人發展室內管樂僅3個月，日前參加嘉義縣學生音樂比賽，以募得二手樂器演奏，獲得室內管樂合...

北市56億校舍改建頻出包！外牆斑駁、空橋春光外洩 教育局：盡快改善

北市各級學校建物近年陸續屆滿使用年限，目前是將30年以上的海砂屋校舍列為優先改建標的，近3年已完工8校，花了56.4億經...

長榮女中培養「好戰之徒」 畢業不到3年月入400K

台南市長榮女中家政群科全國有名，參加各項競賽頻拿獎，也培育出許多「好戰之徒」，最近美容科、時尚造型科參加艾柏盃國際美業技...

比數學難？國一藝術課本8圖猜卡通人物 正解曝光網直呼：太難了吧

一名網友在臉書社團「國中學習討論群」發問，貼文中曬出國中一年級的藝術課本，其中一題問答中列有多個不同顏色的「同心圓」，並要學生試著猜猜看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。