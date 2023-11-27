全國技藝競賽新北奪72獎項居冠 汽修首獎現場提車回家

112學年度全國高級中等學校工業類學生技藝競賽日前落幕，新北市共有10校參賽，奪得34座金手獎、42項優勝，共獲76項獎項，為史上最佳成績，獎項數也全國居冠。其中獲汽車修護職種第一名林恩霆，還獲大會致贈一輛馬自達MAZDA CX-9汽車。

今年全國高級中等學校工業類學生技藝競賽11月21至23日在國立嘉義高工舉辦，共有29個職種競賽，吸引132校、1000名選手角逐172座金手獎與281位優勝。新北高工、泰山高中、三重商工、瑞芳高工、鶯歌工商、淡水商工、樟樹國際實中、復興商工、智光商工及東海高中等10校獲34座金手獎42項優勝，為史上最佳成績。

指導學生囊括汽車噴漆職種前三名的泰山高中老師尤澤基說，一開始自告奮勇參加教師研習課程研究汽車噴漆，承辦新北金手培訓，邀請到學界、業界、得獎過的選手擔任培訓講師已8年，終於拿下好成績，此外更培訓出2024年國際技能競賽汽車噴漆國手。

新北高工為金手大贏家，榮獲12座金手、5優勝，更拿下電腦修護及汽車修護2職種第一名，其中電腦修護職種第一名的新北高工曾郁翔表示，高一時對於比賽內心充滿了猶豫和不確定，在老師鼓勵參加全國技能競賽和工科賽都獲得第一名，這不僅是個人的成就，也是與老師共同努力的結果。而獲汽車修護職種第一名林恩霆則獲得大會致贈一輛馬自達MAZDA CX-9汽車。