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73棟校舍無使照 新北：安全無虞

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北市各級學校的校舍約2500棟，目前校舍已取得使照比率超過97%。圖／新北市教育局提供
新北市各級學校的校舍約2500棟，目前校舍已取得使照比率超過97%。圖／新北市教育局提供

新北2018年被揭露有197棟未領有建築執照、使用執照校舍，估計約4萬名學生在高危險校舍上課，議員質疑，迄今仍有近100間程序違建的校舍，但教育局明年僅編列10校共500萬的使照補發經費，教育局表示，僅剩73棟未完成取得使照，所有校舍皆完成耐震評估及補強，安全無虞。

議員黃淑君表示，校舍使照核發的作業流程應盡速完成，並加強檢視工安及消防安全，才能確保孩子在學校能安心安全求學，教育局不可再分年度完成，應該盡速落實行政程序，避免市府帶頭違法。

議員呂家愷說，校舍對於學童的安全大家十分注重，許多學校也都針對校舍有分期改建計畫，奈何地方政府經費有限，也希望中央能夠多加重視地方學童的安全，對於改建校舍提供更多經費資源，讓老舊廢棄的校舍能夠順利重建，從根本解決問題。

新北市中小學家長協會理事長董耀琮指出，協會會持續督促教育局，盡快把不安全校舍做改善，雖然目前有陸續在完成取得使照，但家長還是會擔憂孩子在上課的途中會不會發生意外，教育局應該把該做的事情盡快完成。

林姓家長說，按照教育局的回應，剩下的73棟校舍應是資料不全、檔案佚失等狀況尚未完成取得使照，雖有保證安全無虞，身為家長還是會擔心。

教育局說明，新北市各級學校校舍約2500棟，「僅少數早年興建校舍因年代久遠資料不全，檔案佚失等原因」，未及建立使照檔案，但無論請照與否，所有校舍皆已完成耐震評估及補強，安全無虞，另也每年依現行法規檢視各校校舍狀況，符合公安及消防規定。

至於明年編列500萬，教育局表示，是針對少數尚未取得使照校舍，協助學校依程序完成申請，取得使用執照。2016年起，教育局主動清查未具使照的校舍，每年度補助學校申請使照補發經費，依程序補領使照，截至今年，全市校舍已取得使照比率超過97%，將持續積極補助學校經費，及輔導學校取得使照，完備各校校舍文件。

教育局 議員

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