復育百合花向下扎根 淡水文化國小學童種植趣

為了復育台灣原生種百合花，新北市淡水區文化國小帶著三十多位的學童到淡水頂田寮有機農場，進行台灣百花復育種植體驗，新北市農業局提供數十球的台灣百合種苗，由簡任技正來幫學生們上課，教大家怎麼認識台灣原生種植物，並且實際來種植，將復育保護觀念向下扎根。

新北市農業局簡任技正洪勝雄表示，台灣原生種百合花，包括了台灣百合、鐵炮百合、細葉捲丹以及艷紅鹿子百合四種，而這些都是必需讓孩子認識的原生種植物，也讓學生了解外來種入侵會影響到原生種生態的問題，更是會造成原生種植物減少，也透過實際種植讓孩子身體力行，種下原生種的希望。

文化國小校長蘇穎群也表示，為了加強種源教育，讓孩子也成為保護原生種的小小尖兵，除了種過課程解說，許多原生種植物的生存環境與特色之外，更將這些台灣百合小小種苗種到土壤當中，參與保護原生種百合。

淡水頂田寮有機農場鄭鵬舉表示，台灣百合是象徵台灣人刻苦耐勞的精神，特別有意義，並且讓學生來種植復育，也能夠將百合花的知識與種植觀念向下扎根。