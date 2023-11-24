「哈」巴狗不讀「ㄏㄚ」！正確讀音曝光 網友：口音山東來的？

近年來小學生的讀音作業常發現有些字的讀音與日常唸法不同，讓家長哀怨連連。一位家長發現小學作業「哈巴狗」，竟然要唸成「 ㄏㄚˇ巴狗」，跟自己以前所學不同，抱怨「改來改去，實在麻煩」。

一位家長在臉書社團《爆料公社》貼出孩子的小學課本，上頭「哈巴狗」註解寫著「一種口鼻凹陷、尾巴捲曲、四肢短小的小型犬」，但是哈巴狗的哈字注音標示為「ㄏㄚˇ」，與日常讀音一聲「ㄏㄚ」不同。

原PO表示，現在小學的注音都在改，除了哈巴狗要唸「 ㄏㄚˇ巴狗」，還有高麗菜要唸「高ㄌ一ˊ菜」、腋下得唸「一ㄝ`下」等，許多讀音都跟以前自己所學的不一樣，抱怨「改來改去，實在很麻煩」。

貼文一出引發熱議，「很多唸法都變了」、「這口音，山東的吧」、「教育部你想搞特殊可以直說沒關係」、「我念我的管他的」、「讓我驚訝的是葡萄（ㄊㄠ•），跟骨（ㄍㄨˊ）頭，尤其是骨頭，兒子（小四）的老師教二聲，女兒（小二）跟著哥哥寫二聲，被老師改錯說要標三聲並罰寫三次，我實在疑惑極了，寫聯絡簿問老師，老師查證後才說，不知道什麼時候改二聲了，他也不知道，改來改去，老師也很徬徨啊～」、「我都跟我女兒說：老師怎麼教妳就怎麼寫，但媽媽說的才是對的」。