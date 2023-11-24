快訊

路透：台灣國防部證實 澳洲軍艦23日通過台灣海峽

靠虧錢的基建救經濟 大陸為何瘋蓋地鐵跟毛澤東塑像？

新光小公主上陣 柯文哲搭檔吳欣盈參選正副總統

「哈」巴狗不讀「ㄏㄚ」！正確讀音曝光 網友：口音山東來的？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自《爆料公社》
圖擷自《爆料公社》

近年來小學生的讀音作業常發現有些字的讀音與日常唸法不同，讓家長哀怨連連。一位家長發現小學作業「哈巴狗」，竟然要唸成「 ㄏㄚˇ巴狗」，跟自己以前所學不同，抱怨「改來改去，實在麻煩」。

一位家長在臉書社團《爆料公社》貼出孩子的小學課本，上頭「哈巴狗」註解寫著「一種口鼻凹陷、尾巴捲曲、四肢短小的小型犬」，但是哈巴狗的哈字注音標示為「ㄏㄚˇ」，與日常讀音一聲「ㄏㄚ」不同。

原PO表示，現在小學的注音都在改，除了哈巴狗要唸「 ㄏㄚˇ巴狗」，還有高麗菜要唸「高ㄌ一ˊ菜」、腋下得唸「一ㄝ`下」等，許多讀音都跟以前自己所學的不一樣，抱怨「改來改去，實在很麻煩」。

貼文一出引發熱議，「很多唸法都變了」、「這口音，山東的吧」、「教育部你想搞特殊可以直說沒關係」、「我念我的管他的」、「讓我驚訝的是葡萄（ㄊㄠ•），跟骨（ㄍㄨˊ）頭，尤其是骨頭，兒子（小四）的老師教二聲，女兒（小二）跟著哥哥寫二聲，被老師改錯說要標三聲並罰寫三次，我實在疑惑極了，寫聯絡簿問老師，老師查證後才說，不知道什麼時候改二聲了，他也不知道，改來改去，老師也很徬徨啊～」、「我都跟我女兒說：老師怎麼教妳就怎麼寫，但媽媽說的才是對的」。

小學 教育部

延伸閱讀

造句「爸爸媽媽XXX」…日常行為遭女兒出賣 過來人嘆：也被兒子陰過

不滿安親班老師「叫小孩做雜事」 家長痛批：他倒楣活該？

她曝小六兒「偷」寫功課被抓包 師採連坐法遭網批：管太多

5000零用錢「一年加1000或半年加250」哪個更賺？實際演算答案超乎直覺

相關新聞

仁義高中申請轉型職校與企業聯盟 復招4名學生放棄...校園無學生

停招的嘉義市棒球名校仁義高中，去年向教育部申請今年復招獲准，招收普通班、餐飲科各1班共90人，結果只來4人，董事會決定轉...

「哈」巴狗不讀「ㄏㄚ」！正確讀音曝光 網友：口音山東來的？

近年來小學生的讀音作業常發現有些字的讀音與日常唸法不同，讓家長哀怨連連。一位家長發現小學作業「哈巴狗」，竟然要唸成「 ㄏㄚˇ巴狗」，跟自己以前所學不同，抱怨「改來改去，實在麻煩」。

北部私中畢旅「日本5天4夜」要4萬7千元 校方：嚴選旅行社

北部一家私立學校預計明年一月中舉辦畢業旅行，近期行程與費用出爐，有家長表示，國中部畢旅5天4夜就要47700元，直呼費用...

師大附中模考 成績爆神秘規律

學測倒數計時，學生們如火如荼備考，師大附中上月底26班700多名高三生參加模擬考，檢視成績卻發現至少有10個班級多數學生...

她女兒自願上台卻被師無視、暗諷「唱歌不好聽」 2同學超帥舉動獲全網讚

多數民眾一提到音樂課就會想起吹直笛，或全班一起練習唱歌的景象。近日，有家長在「家有小學生/中學生～不安親/不補習」表示，某天女兒在音樂課上，自願登台唱歌，卻被老師忽視和暗諷唱歌不好聽，引起許多同學抗議。

桃園第一！特色課程奏效 六和高中國中部112年發明展成績傲人

六和高中國中部在今年的桃園市中小學發明展表現優越，共有8組通過初審，於33組參與決審作品中脫穎而出全數獲獎，榮獲兩件「特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。