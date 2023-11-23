她女兒自願上台卻被師無視、暗諷「唱歌不好聽」 2同學超帥舉動獲全網讚

多數民眾一提到中小學音樂課就會想起吹直笛，或全班一起練習唱歌的景象。近日，有家長在「家有小學生/中學生～不安親/不補習」表示，某天女兒在音樂課上，自願登台唱歌，卻被老師忽視和暗諷唱歌不好聽，引起許多同學抗議。

原PO透露，女兒平時是很認真的孩子，就連跳早操也都會盡力完成，某日全班在音樂課上練習唱校歌，當其他同學都小小聲地唱時，女兒依舊是唱歌最大聲的人。之後，老師向全班徵求自願上台唱歌的同學，她的孩子立刻舉手自薦，對方卻直接無視，並持續詢問「有沒有人自願上台啊？」

音樂老師無禮的行為，讓坐在一旁的男同學看不下去，直接幫原PO女兒開口，提醒老師有人願意上台。不料，對方卻質疑她女兒不會唱歌，甚至直言「她要上台，我就一定要點她嗎？我是老師，我有權利讓誰上台，不讓誰上台」，並立即點名其他唱歌比較好聽的同學，讓孩子感到很委屈。

原PO指出，老師後來還陸續點其他同學上台，而其中一名男同學忍不住開嗆「我們也有權利不上台唱，為什麼老師叫我們上台，我們就要上台？」全班也跟著起鬨。原PO說明，該名老師已經第二次針對她女兒，但孩子卻願意再給對方一次機會，若未來再犯才會向學校反應。

不捨自己女兒被老師無故針對的原PO越想越氣，不解對方為何在徵求自願者後，又以老師的權利點名其他同學，發文怒噴「超想直接去找老師PK唱歌，難道每個人都可以原地出道？誰還沒有段唱歌走音的時光」。

貼文一出，不少網友怒批音樂老師的行為太離譜，「我覺得老師好幼稚」、「老師想要自己選擇誰上台，為什麼還要問誰自願上台啊？真是莫名其妙…」、「真令人覺得委屈…有這種老師真的好可怕」、「好誇張喔，老師也太傷孩子的心了吧」。

部分家長建議原PO向班導師或學校反應，「要在聯絡簿或是用文字訊息跟導師反應，留個紀錄」、「直接跟學校反應吧！」、「這個老師的心理是否有狀況？應該向學校反應」、「如果班導師可信任，我會讓對方知道，不一定要處理什麼，但是請他注意觀察班上的狀態」。

其他網友則稱讚願意挺身而出的兩位男同學，「妳女兒好棒，她的同學也好棒，勇敢捍衛自己的同學」、「想給2位男同學拍拍手，遇到不合理的事有出聲援助，雖然其中一位男同學有可能被老師指責態度不好之類，但我欣賞他們的勇氣」、「還好同學勇敢又暖心」、「還給第三次機會？妳女兒真善良」。