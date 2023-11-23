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特色課程奏效 六和高中國中部112年發明展成績傲人 桃園第一

聯合報／ 教育事業部
陳淑惠校長（中立者）與112年桃園市發明展獲獎學生、指導老師合影。圖／桃園市六和高中提供
陳淑惠校長（中立者）與112年桃園市發明展獲獎學生、指導老師合影。圖／桃園市六和高中提供

六和高中國中部在今年的桃園市中小學發明展表現優越，共有8組通過初審，於33組參與決審作品中脫穎而出全數獲獎，榮獲兩件「特優」、一件「優等」、三件「甲等」、兩件「佳作」，其中有五組將代表桃園市參加世界青少年創客發明展(IEYI)，表現成績亮眼，獲獎數為桃園市第一。

本次獲得特優的兩組「角度尺剪刀」與「拉開式移動角錐」，都是從日常生活擷取靈感。後者的發想學生林定澧表示，比賽實戰過程中得到很多學習經驗，包括臨場的抗壓性提升，也增強了對資訊、發明的興趣。

六和高中負責國中部創發課程的黃思敏主任表示，108課綱素養導向的趨勢，給學校不小挑戰，為激發學生潛力，課程設計上特重科創作品發想，目的是為了用實作激發興趣，跳脫一般課堂紙筆測驗、成績至上的思維。

教務主任郭紀翔也說，六和幾年前開始推行特色課程，學生可以輪流體驗「創作思考與實作」、「生活智慧與程式」、「國際文化與溝通」與「桃憩少年樂學趣」等課程，並將科展、發明展、奧林匹克數學、英語話劇競賽等元素融入學習，今年更為資賦優異學生開發專屬課程，都是為了讓學生適性揚才。

校長陳淑惠表示，實踐素養潛能開發與多元學習，一直是六和辦學重要方針，我們不只希望學生有好成績，更希望他們在創意思考、表達能力等面向也能有好表現。

發明展 桃園 素養

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