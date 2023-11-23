串連各博物館 竹市府辦解謎遊戲、送復古紀念品

新竹市舊城區是全台古蹟及歷史建築密度最高的區域之一，有超過300年的歷史積累，為鼓勵民眾以步行方式感受古城獨特魅力，市府推出「館館探索實境解謎」遊戲，以竹市各博物館及文化空間所做為串連基地，邀請民眾組隊挑戰，解開《竹夢記憶－百年青春絮語之謎》，活動全程免費，完成挑戰者可獲得限量紀品留聲機音樂盒與日期印章，造型復古可愛，值得蒐藏。

市府指出，建城300年的竹塹舊城區非常適合步行漫遊，百年古蹟、歷史建築就存在於民眾的日常生活。「館館探索實境解謎」遊戲以竹市轄內博物館所及文化空間為據點，邀請玩家來場深度文化之旅。

文化局表示，竹市為北台灣最早開發的城市，舊城區街道紋理匯集清朝、日治大正、昭和年間與戰後的發展軌跡與歷史記憶，竹夢記憶「館館探索實境解謎」遊戲即是以日治時期興建的館舍為主，包含新竹市美術館、新竹市影像博物館、辛志平校長故居、新竹州警務部部長官舍、消防博物館、新竹市鐵道藝術村、下竹町（南大路警察宿舍）、新竹觀測所及新竹動物園等。

其中，解謎據點之一的新竹市影像博物館（昔稱有樂館）12月8日起至28日將展開「歐洲影展」活動，市府攜手歐洲經貿辦事處合作，聯合英國、法國、立陶宛、波蘭、西班牙等18個歐洲國家，精選18部歐洲影片，辦理第19屆「TEFF歐洲影展」巡迴放映－新竹場。

配合影展活動，12月16、17日有樂廣場前特別安排手作假日市集；23、24日則辦理美食假日市集，將有精彩的馬戲表演、佛朗明哥舞蹈與踢踏舞蹈演出，歡迎民眾一起來看電影、逛市集，共同參與實境解謎遊戲。