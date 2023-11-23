生命陪伴生命 港坪國小教師陳權滿獲全國生命教育典範獎

教育部為表揚推動生命教育工作具特色的公私立各級學校，以及績優人員，日前在嘉義縣南華大學舉行頒獎典禮，嘉義市港坪國小教師陳權滿結合學校、家庭及社區資源，讓學生從探索自我、行動實踐到願意分享愛，過程中遇見更好的自己，榮獲生命教育績優人員。

陳權滿說，教學生涯，她一直秉持「能影響一位老師就能影響一群學生與更多家長」觀念，持續擔任實習輔導教師及初任教師共輔員，陪伴新手老師，也受邀到各級學校及海外分享生命教育相關議題融入教學的實務分享，用生命影響生命，傳承教育愛。她獲邀擔任TFT(Teach for Taiwan)及永齡基金會希望小學的培訓講師，利用休假，支持偏鄉小校寒暑假數學及寫作閱讀營隊，用生命陪伴生命，協助偏鄉教師的培訓。

市長黃敏惠說，生命教育落實校園很重要，培養學生建立「珍惜生命、尊重他人」人生觀以及包容多元文化價值觀，養成正向態度，面對困難展現勇氣鬥志。陳權滿為學生及新進老師創造更包容和平等校園環境，獲獎實至名歸。

教育處長郭添財表示，陳權滿設計多元生命教育活動帶領學生探索生命的價值與意義，將生命教育理念融入「融合教育模式的服務學習」方案，推廣普、特學生融合，帶學生跨越隔閡心牆，和嘉義特殊教育學校國小部學生進行跨校融合課程至今9年，引導學生認識生命、尊重生命，讓教育沒有界線，真正將融合教育落實生活。