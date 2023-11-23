快訊

以哈休戰要再等！以色列：人質周五前不會獲釋、暫時性停火將延遲

如何面對造謠生事的白目同事？心理師建議「反面操作」：讓造謠者出現認知失調

才辦完祭典就遇祝融！ 彰化鹿港福崙宮正殿神像全毀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生命陪伴生命 港坪國小教師陳權滿獲全國生命教育典範獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
教育部表揚推動生命教育工作具特色的公私立各級學校及績優人員，日前在嘉義縣南華大學舉行頒獎典禮，嘉義市港坪國小教師陳權滿（右）獲獎。圖／嘉市府提供
教育部表揚推動生命教育工作具特色的公私立各級學校及績優人員，日前在嘉義縣南華大學舉行頒獎典禮，嘉義市港坪國小教師陳權滿（右）獲獎。圖／嘉市府提供

教育部為表揚推動生命教育工作具特色的公私立各級學校，以及績優人員，日前在嘉義縣南華大學舉行頒獎典禮，嘉義市港坪國小教師陳權滿結合學校、家庭及社區資源，讓學生從探索自我、行動實踐到願意分享愛，過程中遇見更好的自己，榮獲生命教育績優人員。

陳權滿說，教學生涯，她一直秉持「能影響一位老師就能影響一群學生與更多家長」觀念，持續擔任實習輔導教師及初任教師共輔員，陪伴新手老師，也受邀到各級學校及海外分享生命教育相關議題融入教學的實務分享，用生命影響生命，傳承教育愛。她獲邀擔任TFT(Teach for Taiwan)及永齡基金會希望小學的培訓講師，利用休假，支持偏鄉小校寒暑假數學及寫作閱讀營隊，用生命陪伴生命，協助偏鄉教師的培訓。

市長黃敏惠說，生命教育落實校園很重要，培養學生建立「珍惜生命、尊重他人」人生觀以及包容多元文化價值觀，養成正向態度，面對困難展現勇氣鬥志。陳權滿為學生及新進老師創造更包容和平等校園環境，獲獎實至名歸。

教育處長郭添財表示，陳權滿設計多元生命教育活動帶領學生探索生命的價值與意義，將生命教育理念融入「融合教育模式的服務學習」方案，推廣普、特學生融合，帶學生跨越隔閡心牆，和嘉義特殊教育學校國小部學生進行跨校融合課程至今9年，引導學生認識生命、尊重生命，讓教育沒有界線，真正將融合教育落實生活。

教師 嘉義

延伸閱讀

嘉義市府陳情專線案件暴增 議員為四類人質詢請命

重振嘉義「棒球王國」聲譽 教育處祭補助棒球重點學校

嘉市2所國小代管棒球場 一個生氣蓬勃、另一奄奄一息

打造全齡運動城市 嘉義市西區全民運動館動土

相關新聞

生命陪伴生命 港坪國小教師陳權滿獲全國生命教育典範獎

教育部為表揚推動生命教育工作具特色的公私立各級學校，以及績優人員，日前在嘉義縣南華大學舉行頒獎典禮，嘉義市港坪國小教師陳...

迎龍子補就學缺口 竹縣推實驗高中

116學年度龍子龍女高中入學需求大增，國教署推估，將較今年高中入學學生數增加1677人，縣長楊文科昨宣布與陽明交大將推動...

福利偏低 新北學校3.2萬志工招募難

新北學校招募導護志工不易，全市300多校志工預算員額多達3.2萬人，預算僅1700萬元，平均每人每年僅約445元，每天不...

與企業策略聯盟 嘉市仁義高中拚轉型職校

創校超過1甲子、曾為棒球名校的嘉義市仁義高中去年一度申請停招，今年獲准復招，結果只來4人，董事會決定另起爐灶，與綠能公司...

解決高中缺口 自救會呼籲竹縣府明年就增班增校

新竹縣政府在今年提出竹縣高中規劃藍圖記者會，規畫四大解方，大新竹高中就學權益自救會認為，縣府攜手陽明交大的實驗中學尚未通...

安得烈公益畫展今開展 一探孩子的藝想世界

為鼓勵弱勢孩子勇於創作，中華安得烈慈善協會連續8年舉辦學藝競賽，今年有158位學生獲獎，主辦單位將於11月22日同步舉辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。