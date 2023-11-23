與企業策略聯盟 嘉市仁義高中拚轉型職校

創校超過1甲子、曾為棒球名校的嘉義市仁義高中去年一度申請停招，今年獲准復招，結果只來4人，董事會決定另起爐灶，與綠能公司、安養機構策略聯盟，由企業挹注資金幫助轉型職校，校方已報教育部待核准同意招生，最快明年開辦。校方表示，未來要為企業培育人才。

代理校長陳漢宗說，積極在少子化逆境中殺出重圍，教育部國教署核定今年復招，教職員投入招生盼望起死回生，原預期能收棒球、籃球專長學生近30多人，經過5個月努力只來4人，深感找體育專長辦學，並不容易有成效，但目前仍為現有學生安排課程。

學校教職員向董事會建議開拓與企業策略聯盟，招生才會有特色、學校也才能貢獻社會，獲董事會採納，目前1家綠能公司、1家安養機構與董事會簽合作意向書。

校方表示，與企業的策略聯盟為企業每個學期捐款500萬元贊助財務，招收光電、照服科學生，綠能公司會協助培育開發國際市場的人才，畢業後優先到公司就業，且若願意未來接受派到國外，公司提供在學3年食宿全部免費的優渥條件。

陳漢宗指出，學校將招募新教師、採購教學設備，待教育部核准展開轉型作業，讓教職員工有新盼望及再出發的動力。