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迎龍子補就學缺口 竹縣推實驗高中

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣長楊文科（左三）在記者會中宣布，與陽明交大推動新竹縣立實驗高中。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科（左三）在記者會中宣布，與陽明交大推動新竹縣立實驗高中。記者郭政芬／攝影

116學年度龍子龍女高中入學需求大增，國教署推估，將較今年高中入學學生數增加1677人，縣長楊文科昨宣布與陽明交大將推動新竹縣立實驗高中，另縣立湖口、六家高中增班，興建中的文興國中改制完全中學，4項方案共將增加24到27班，約840至920個名額，加上竹市和苗栗也增班，一起解決高中就學缺口。先前竹縣府爭取台大設置附中未果，決定推動縣立實中。陽明交大副校長陳永富表示，實中量體較小，朝4班共80人規畫，著重資訊、醫學、科學、人文或雙語等方向，成立前，會先協助六家和湖口高中累積更多師資和經驗辦學。

外界關注土地取得與設校進度，陳永富說，陽明交大在竹北客家學院旁，有一塊空地約6千坪，另學校在璞玉計畫中已規畫高中校地，但目前需先通過校內行政程序和校務會議，會盡力以最快方式完成程序。

楊文科指出，116年龍年新竹縣市高中生增額1677人，竹縣高中要增加24到27班，約840至920名額，另推動縣立實中，4項增班計畫將整合台大、清大、陽明交大、台師大及台科大資源以課程先行，做到質量同步提升。

教育局長楊郡慈說，明年起新竹縣市學生數下滑，直到2026年才增加，2027年龍年達高峰，明年起竹縣將增2班、竹市4班、苗栗2班、國立1班，到116學年度，竹市將增10班、苗栗4班，共增23班，至少800名額，國教署日前也宣布在竹竹苗增加9班，一起解決就學缺口。

不過，大新竹高中就學權益自救會認為，實驗高中方案仍有變數，縣府勿將未定案的計畫名額列入計算，呼籲明年即刻增班增校，增加足夠高中職入學名額；竹縣議員吳旭智指出，實中設校經費粗估22億元，需積極爭取。

縣府回應，會盡力促成設校增班，向中央爭取補助，尤其避免改建、興建校舍工程延宕，確保增班進度如期跟上學生人口成長。

陽明交大 新竹 楊文科

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