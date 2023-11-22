安得烈公益畫展今開展 一探孩子的藝想世界

為鼓勵弱勢孩子勇於創作，中華安得烈慈善協會連續8年舉辦學藝競賽，今年有158位學生獲獎，主辦單位將於11月22日同步舉辦實體、線上展覽，邀請大家一同進入「孩子的藝想世界」。

本屆學藝競賽共收到2011件作品，包括繪畫類1415件、作文類360篇、書法類236件，最後決選出69件繪畫、44篇作文、45件書法等158件優秀作品。協會表示，書法是華人文化之美，為鼓勵學生透過書法認識文化、學習正確的筆法，因此今年新增加書法項目。

繪畫類評審林政榮說，今年創作題材多元，有廟會、採摘蔬果、市場一隅、人物寫生，都是生活中常見的場景，媒材以水彩為主，國小組的構圖大器、用色大膽，光感、色調都處理得不錯，國、高中組的構圖較複雜，在空間、顏色等細節上有不少亮眼表現。

書法類評審李清源表示，雖然是新增項目，但幾乎國語文競賽書法項目的得獎者都來參賽，競爭相當激烈。另一位評審蔡耀慶說，得獎作品都能呈現出書法所追求的美感，國小組的表現，看得出來大家的運筆成熟。

作文類評審鄒敦怜強調，比賽是自訂題目，同樣是寫媽媽，標題「我的超能力媽媽」自然比「我的媽媽」更吸引人，參賽者在訂題目時用點小技巧，就更能被評審看見。

安得烈執行長羅紹和表示，學藝競賽活動不僅是比賽，更是一次美好的藝術饗宴。每位參賽者的表現都激勵著更多偏鄉、弱勢家庭的學生，追求夢想、追求卓越，期願得獎者能繼續綻放才華，為未來的舞台增添光彩。

安得烈理事長張德明說，學藝競賽讓孩子透過文字、繪圖、書法展現自己的視野和觀點。在欣賞他們的作品時，可以感受到他們對於生命經歷的感悟和世界的解讀，「希望藉由學藝競賽培養出更多優秀的藝術家」。

為讓更多人看到獲獎作品，主辦單位將於11月22日起舉辦公益畫展，實體、線上同步開展，民眾可於12月19日前至中正紀念堂3樓藝廊免費參觀，也可上聯合報教育官網「聯合學苑」線上看展。