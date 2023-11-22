媽媽崩潰小一兒1個月弄丟3塊橡皮擦 網笑翻：要以「盒」採買

孩子上小學後，要開始練習握筆寫字、讀書，家長也會為孩子準備各類文具用品，然而，「常常把橡皮擦弄丟」成為許多家長們的噩夢，無論出甚麼新招，孩子總有辦法把它弄丟。一名家長在臉書哀號小孩入學沒多久，橡皮擦就弄丟好幾塊，意外引發共鳴：「橡皮擦都要按『盒』來買！」

一位網友在臉書社團「小一聯盟」發文提到，孩子今年上小一，開學時準備兩個新的橡皮擦，同時家裡備用了六個，但開學至今，備用的橡皮擦已經剩下兩個，孩子還在四週內跟自己拿了3個新的橡皮擦，不是被弄丟，就是被小孩自己剝成小塊，讓原PO備感無奈，「請問有什麼方法可以讓孩子減少文具用丟的狀況？」

對此，許多家長們認為這題根本「無解」，自己家孩子也同樣很會搞丟橡皮擦，「這真的無解，我都一次買一整盒慢慢給孩子用，罵過了念過了真的都無解，我已經放棄」、「同樣一年級，開學到現在給過10幾顆橡皮擦，幾乎每個禮拜弄丟一塊，每個都有寫名字，但都有去無回」、「這位媽媽別生氣，小一會發生的事情真的很多，文具、餐具不翼而飛是正常的」。

也有家長提供建議，除了可以準備外型較大的橡皮擦外，也可以設立制度，減少橡皮擦遺失的機率，「真的怕丟，就給孩子準備這麼大的橡皮擦」、「買筆形的不容易弄丟，不會滾」、「要拿舊的屍體（太小、斷掉）來跟媽媽免費換新，如果是破壞、遺失，我會請他拿零用錢10元來跟媽媽買！」

有網友建議原PO可以購買這種大塊的橡皮擦，減少遺失的機會。圖片來源／「小一聯盟」

還有家長笑說，人有回來比較重要，而且橡皮擦最好按「盒」來買，「人有回來就好，小一的物權觀念還不重，慢慢來」、「孩子上了小學後，請修正你的量詞概念，橡皮擦的單位不是『個』，是『盒』」。