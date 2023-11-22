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原內向沒自信 竹市女高中生苦練美髮技藝競賽奪佳績　

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市光復高中時尚造型科三年級學生李佳玲參加112學年度全國中等學校家事類技藝競賽，在全國優秀選手競爭中脫穎而出，憑精湛的手藝榮獲家事類美髮組優勝佳績。圖／光復高中提供
新竹市光復高中時尚造型科三年級學生李佳玲參加112學年度全國中等學校家事類技藝競賽，在全國優秀選手競爭中脫穎而出，憑精湛的手藝榮獲家事類美髮組優勝佳績。圖／光復高中提供

新竹市光復高中時尚造型科三年級學生李佳玲個性內向，原本對自己沒自信，不擅與人交談，卻靠著興趣、熱情，參加112學年度全國中等學校家事類技藝競賽，備賽時李佳玲每天從早到晚整天站著練習剪、吹、燙、包頭專業技能，即使雙手痠痛不已、雙腳也站到快無知覺，仍堅持不斷練習，終於在全國優秀選手競爭中脫穎而出，憑精湛的手藝榮獲家事類美髮組優勝佳績，讓人生更有自信，也譜出人生藍圖。

李佳玲就讀新湖國中時參加國中技藝班，透過技藝班美髮課程的學習發現髮型創作的樂趣，就在心中定下未來在美髮領域發展的志向。在家人的支持下高中志願選讀了光復高中「時尚造型科」，在高二的創意髮型設計課程中學習到各種梳、編、刮、包等造型技巧，發現自己對髮型梳理設計有著強烈的熱情。

不過，李佳玲說，因自己個性較內向且無自信，也不善於主動與他人交談，在課程中雖認真努力學習但內心卻自覺無太大突破與成就。因此，當科上公告要辦理校內美髮選手選拔時，她心中有股衝動，想躍躍一試挑戰自己能耐，卻又有多方的考量與猶豫，心想是否能真的堅持到底並得到好成績？但那股對美髮內心求知的渴望和熱情無法抵擋，希望在高中求學的最後一年裡，讓自己的求學生涯有所突破，決定全心全力投入選手訓練。

李佳玲表示，在選手過程培訓中，每次的失敗她都會自省、檢討錯誤，同時也追求下一次的進步，雖然辛苦，但每當學習到新的髮型技巧從作品中看到自己的進步，成就感不僅提升了自信心更激勵自己一定要堅持下去。畢業將就讀美髮設計相關系所的大學繼續朝向夢想完成美髮之路，也期許自己未來在美髮設計領域能有更卓越的表現。

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