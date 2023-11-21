音樂扎根翻轉偏鄉小校 雙溪牡丹國小獲教學卓越獎

位於新北市雙溪區的牡丹國小，以20人小校勇奪被教育界視為教育領域的「奧斯卡」的「教學卓越獎」的銀質獎。這所被譽為「山中維也納」的偏鄉小學，校方用音樂紮根，讓孩子們能心靈富足、建立能力與自信，深耕孩子的能力，讓孩子們看見自己的潛能、看見世界的可能，翻轉偏鄉孩子的能力。

由教育部舉辦的教學卓越獎，鼓勵學校以學生為主體，引入社區人力、物力資源，系統化發展亮點特色課程，並兼顧學生基本學力及學以致用的能力，今年全國共35間學校進入全國賽，評審委員再從35間學校中，評選出15間學校，分別獲得金質獎7座與銀質獎8座，新北市雙溪區牡丹國小脫穎而出，獲得銀質獎，實屬不易。

雙溪區牡丹國小以音樂貫穿各學習領域，設計尋根、紮根、創課、創生之BAND主軸課程，從認識社區音樂「三道」開始，重新與土地產生連結，發展「家鄉思想曲」；結合音樂與學習領域，勇敢逐夢發展「生命交響曲」；以音樂作為基底，進行素養能力的跨域發展「STEAM 狂想曲」；重拾音樂能力，用音樂與世界溝通「牡丹創作曲」。

牡丹國小校長王志龍說，牡丹國小以音樂全人教育，讓孩子成為「文史傳情家」「生命探索家」「steam跨域家」「音樂實踐家」，課程扎根20年，牡丹國小榮獲全國 4 項，全市15 項獎項。學校讓弱勢的特教孩子能自信展能，共同參加音樂比賽、至日本交流，我們更有孩子長大成為老師，返鄉服務。

學輔主任徐愛鈞進一步說明，課程的的設計與實施，讓孩子從生活中就離不開音樂，也啟發孩子多元學習，連國際頂尖音樂家KIMBALL都稱讚，孩子們與KIMBALL老師合奏，並與88音樂的老師創作出屬於牡丹的曲子「歡迎來牡丹」，再再都展現孩子的能力和潛能逐漸被世界看見，小校的能量不容小覷。