快訊

大陸直播平台鬥魚主席被捕 拖累美股盤前跌逾一成

獨／星二代遭視后媽反對入行 棄名校研究所回台狂哭3天

自稱躲過俄羅斯5次暗殺！澤倫斯基：像新冠肺炎一樣 每次都變更輕鬆

音樂扎根翻轉偏鄉小校 雙溪牡丹國小獲教學卓越獎

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
新北市雙溪區的牡丹國小被譽為「山中維也納」的偏鄉小學，獲教育領域的「奧斯卡」的「教學卓越獎」的銀質獎。 圖／觀天下有線電視提供
新北市雙溪區的牡丹國小被譽為「山中維也納」的偏鄉小學，獲教育領域的「奧斯卡」的「教學卓越獎」的銀質獎。 圖／觀天下有線電視提供

位於新北市雙溪區的牡丹國小，以20人小校勇奪被教育界視為教育領域的「奧斯卡」的「教學卓越獎」的銀質獎。這所被譽為「山中維也納」的偏鄉小學，校方用音樂紮根，讓孩子們能心靈富足、建立能力與自信，深耕孩子的能力，讓孩子們看見自己的潛能、看見世界的可能，翻轉偏鄉孩子的能力。

由教育部舉辦的教學卓越獎，鼓勵學校以學生為主體，引入社區人力、物力資源，系統化發展亮點特色課程，並兼顧學生基本學力及學以致用的能力，今年全國共35間學校進入全國賽，評審委員再從35間學校中，評選出15間學校，分別獲得金質獎7座與銀質獎8座，新北市雙溪區牡丹國小脫穎而出，獲得銀質獎，實屬不易。

雙溪區牡丹國小以音樂貫穿各學習領域，設計尋根、紮根、創課、創生之BAND主軸課程，從認識社區音樂「三道」開始，重新與土地產生連結，發展「家鄉思想曲」；結合音樂與學習領域，勇敢逐夢發展「生命交響曲」；以音樂作為基底，進行素養能力的跨域發展「STEAM 狂想曲」；重拾音樂能力，用音樂與世界溝通「牡丹創作曲」。

牡丹國小校長王志龍說，牡丹國小以音樂全人教育，讓孩子成為「文史傳情家」「生命探索家」「steam跨域家」「音樂實踐家」，課程扎根20年，牡丹國小榮獲全國 4 項，全市15 項獎項。學校讓弱勢的特教孩子能自信展能，共同參加音樂比賽、至日本交流，我們更有孩子長大成為老師，返鄉服務。

學輔主任徐愛鈞進一步說明，課程的的設計與實施，讓孩子從生活中就離不開音樂，也啟發孩子多元學習，連國際頂尖音樂家KIMBALL都稱讚，孩子們與KIMBALL老師合奏，並與88音樂的老師創作出屬於牡丹的曲子「歡迎來牡丹」，再再都展現孩子的能力和潛能逐漸被世界看見，小校的能量不容小覷。

雙溪區 偏鄉

延伸閱讀

新北七星賴品妤、廖先翔纏鬥殺出第三人 導演陳長志宣布參選

雙溪高中地方學有創意 帶青山國中師生「漫遊雙溪」

新北雙溪長源里共餐好澎湃 菁英會送加菜金支持

雙溪山藥最「對時」 秋季美味Q彈黏脆又綿密

相關新聞

竹東高中學生校門舉牌抗議「每天換老師」 校方解釋有難言之隱

國立竹東高中進修部學生今晚在校門口前舉牌抗議，不滿開學至今校方高層對待教師行政不公，不僅臨時撤換行政團隊造成教學混亂，更...

知名麻辣鍋也曾進貨！成淵高中板豆腐驗出防腐劑 校方：廠商已解約

台北市衛生局下半年抽驗學校自設廚房及外訂餐盒，發現台北市成淵高中的手工板豆腐檢出防腐劑苯甲酸，來源廠商環南市場蔬菜區第2...

安俞真化身最美學姐！韓網皺眉指北一女制服「像囚服」 鄉民笑：情感加成

最美學姐降臨！南韓女子團體IVE本月12日來台舉辦簽售會，其中隊長安俞真更特別換上北一女的校服，化身「小綠綠學姐」與粉絲們互動。系列照片立刻在網路上掀起轟動，許多台灣粉絲都大讚「學霸美女臉、超適合...

竹北高中將成為台清交附中？ 立委林思銘透露：期待好事發生

大新竹地區因龍年出生的學生爆量，引發家長擔憂孩子沒高中可就近入學，不過立委林思銘今天透露已經與國立竹北高中校方攜手合作，...

雙北學校午餐吃得到金針料理 北市與金針協會簽約

台灣金針協會為推廣金針產業發展，透過農業部農糧署計畫補助，舉行產銷履歷金針行銷暨合發表會。

金黃稻穗熟成啦！嘉縣菁埔國小師生食農教育歡喜迎收成

稻米收割囉！嘉義縣菁埔國小提報食農教育計畫獲農業部農糧署30萬元專案補助，以稻米種植及後續產銷作為學習課程，經民雄好米榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。