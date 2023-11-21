金黃稻穗熟成啦！嘉縣菁埔國小師生食農教育歡喜迎收成
稻米收割囉！嘉義縣菁埔國小提報食農教育計畫獲農業部農糧署30萬元專案補助，以稻米種植及後續產銷作為學習課程，經民雄好米榮苗米負責人嚴佳祥帶領學童們，於租用農地一路從插秧、除草、施肥、澆灌到昨天圓滿收割，學生實地務農，享受收成喜悅。
縣長翁章梁、縣議員林淑完、黃啟豪、陳文忠、簡嘉億等人，一起陪學童們收割稻米，大家也憶起兒時幫父母農務過往，如何收割稻子的眉角，都還熟練技巧。翁章梁說，食農就是人格教育，從播種那一刻一切都需細心照料，能送上餐桌的一定是最堅強的食物。
地方鄉親張文榮表示，菁埔村是民雄鄉的大米倉，讓孩童體驗農作，從小知道每口飯都是得來不易，建立感恩與珍惜的種子在心頭，期盼更多民雄在地資源，投入孩童教育，不只有農作，甚至各企業領域也都可以讓孩童體驗。
菁埔國小表示，學校位於農村中，鄰近稻田適合實地教育，從整地、插秧起步，歷經等待迎來收割，孩子們會更珍惜食物，待收割碾米後，米將拿回菁埔國小義賣，所得捐給公益團體，除回饋社會，也讓孩子更愛土地。
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