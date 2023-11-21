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基隆學童赴美 與小學伴相見歡

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市中華國小3、4年級學生前往美國猶他州鹽湖城，與小學伴共同學習與生活，讓彼此留下美好回憶。圖／基市教育處提供
基隆市中華國小3、4年級學生前往美國猶他州鹽湖城，與小學伴共同學習與生活，讓彼此留下美好回憶。圖／基市教育處提供

基隆市政府教育處鼓勵「基隆的孩子走出去」，今年共補助82名師生分赴美、日、韓友好學校參展、上課互動，期待在海外獲取寶貴經驗，未來應用在學習與生活中。中華國小3、4年級學生，為和美國猶他州鹽湖城的小學伴相見歡，出發前3個月就開始準備，要讓彼此留下美好回憶。

教育處表示，市府訂定補助計畫鼓勵補助師生赴海外進行課程交流、展演競賽或教師專業精進，過去2年因疫情中斷，疫情趨緩後重新啟動，今年補助82名師生出國，期待學生在海外見學中發揮潛力，獲取寶貴經驗，並成為國際交流使者，推動基隆市國民外交。

今年接受補助出國的學校，包括暖暖高中學生赴日本與姊妹校若狹高校學生一同上課，體驗海洋教育課程。銘傳國中前往韓國參與2023首爾國際發明展，成功國中前往日本九州，和日本學生一起上課討論。

今年唯一申請並獲補助的小學是中華國小師生，學校安排3、4年級學生飛往美國與小學伴們交流一周。

行程中學生有3天與姊妹校學生一同上課，晚上住在寄宿家庭，讓學生能夠沉浸在美國當地環境中學習及生活。

教育處轉述中華國小學生心得說，一踏進校園，就聽到美國小學生用美國腔的中文說：「你好，我們歡迎中華」，讓人感到驚喜。

教育處代理處長楊桂杰表示，疫情期間許多國際交流改線上辦理，揮別疫情後，期盼基隆的學校未來能締結更多國外夥伴學校，國際交流補助會以推派特殊境遇家庭學生優先，幫助弱勢孩子一圓出國遊學夢想。

小學生 美國 疫情

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