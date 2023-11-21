嘉縣立高中 師兼行政忙翻天

嘉義縣唯2的縣立高中永慶高中、竹崎高中都是完全中學，兩校卻分別只有1名和2名幹事，兼職行政的教師事務繁重，而永慶高中校園輔導案件每年破千件，盼增人力。縣長翁章梁昨到永慶視察，校方當面爭取，翁允諾，經費允許會盡量協助，將彙整校方意見。

縣府教育處長李美華說，近年調整高中組織編制，新增2名老師兼任行政職務，分攤工作量，將再與人事處討論幹事員額，另，永慶高中現有4名專任輔導教師符合規範，但其中1人須兼任輔導主任，請校方盤點師生員額，以評估能否調整。

永慶高中校長郭春松說，校內22名教師須兼任組長、主任，但只有1名幹事擔任宿舍管理員，無法協助處室業務，建議比照國立高中職幹事編制。

永慶高中輔導主任羅翌丹說，主責專輔老師僅3人，但輔導需求劇增，2021至2022年高中部會談從453增至615人次，國中部更從394人增至692人、增加75%。

竹崎高中則指出，國立學校每組有1至2個幹事，但目前全校只有2個幹事在教務處、總務處。