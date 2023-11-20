虎科大開發電動巴士亮相 百萬賀禮43歲校慶無限增光

雲林縣虎尾科技大學今舉辦43年校慶開幕式，並在車輛研究測試中心副總經理廖學隆及雲林縣府秘書長曾元煌見證下，發表該校自駕車次系統關鍵技術，同時1輛合作開發價值700萬元的電動巴士首次亮相，此外，校友也加碼捐贈1輛480萬元全新電動巴士，見證虎科大的教研能量與創新活力。

今年校慶以「虎耀天際 翱翔未來」為主題，校長張信良說，虎科大近兩年來無在高教深耕計畫及基地計畫、能源計畫都獲極高評價，辦學績效排名亮眼，共同見證虎科大開發的堅果衛星進入太空及無人機起飛。

尤其與車測中心合作的電動無人車研發更有全新里程碑，今年5月開發自駕接駁車完成試乘，高鐵新校區也將成為自駕車技術創新和改進的試驗場域。

車測中心副總廖學隆表示，車測中心團隊聯合六和機械及和緯車輛技術公司，攜手虎科大自駕車次技術研發團隊。展示價值700萬元的電動巴士完全由台灣製作，從電池馬達、整車設計與線控底盤皆是國內技術，期待明年與虎科大共同申請經濟部沙盒試驗計畫，在自駕車領域引領前瞻。

為祝賀虎科大自駕車技術創新研發有成，虎科大校友也是常陽科技公司董事長林煜喆，也捐贈1輛價值480萬元的電動巴士，祝福母校產學合作更上一層樓。

張信良說，文理與管理學院在永續發展、節能減碳與精實管理也有卓越表現，率先成立「永續發展暨社會責任處」積極推展，曾獲《遠見》USR大學社會責任獎、亞太暨台灣行動永續獎2金1銀2銅，最近又獲社會共榮領袖獎，獲獎無數。體育運動也有傑出表現，感謝豐泰、旭泰等企業的協助。