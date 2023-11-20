學者批：小校應提升教學品質

少子化衝擊，偏鄉小校「借學生」自保，地方教育主管機關了解生源難覓，加上目前無相關規定，對於在裁併校邊緣的學校，多半「睜一隻眼閉一隻眼」，或列入辦學績效考核。不過，專家學者認為，小學提升教學品質，得得到家長認同，主動送孩子就讀，才能免於被少子化洪流淹沒。

仰望教育基金會執行長李枝桃表示，「借學生」確實是部分小校面對裁併時的下策，但不論從教育或道德倫理層面都相當投機、不可取，最終仍無法解決招不到學生或學生流失的問題。她說，與其去借學生，學校更應溯本追源，分析少子化衝擊下，是否辦學欠缺特色、未與地方互動連結等，進而找出解方，而非靠「借學生」解燃眉之急，撐過一年算一年。

明道大學教育藝術與療育研究所助理教授江姮姬本學期與國中小學校長座談，談到「借學生」議題，大家雖理解各自有「不得已之處」，但多認為不應也不需如此做，根本解決之道為提升教學品質、建立教學口碑，既可吸引學生，也讓家長放心，不必擔心教育品質。

教育專家認為，中央或地方教育主管機關面對裁併校問題，不應定出規則辦法，就採取由各校努力達成目標、未達標就裁併校的方式，卻毫無配套，導致校方投機借學生。主管機關應實際了解各校狀況、提供協助，才能提升整體教育品質。

彰化縣教育處表示，借學生不該成為常態，將加強稽查學校學生人數，但也坦言若「借學生」事證明確，因目前並無相關規定，只能列入學校辦學績效考核；只是目前越區就讀學生很多，人民有遷徙自由，學生戶籍移動教育處無法直接干涉。

南投縣教育處表示，新生入學統一以電腦亂數編班，若戶籍遷出又遷入，可能會換班級，可遏止「借學生」陋習。