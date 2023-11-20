小校躲裁併 「借學生」成公開祕密

「借學生」維持班級數和學生人數，一直是國中小學公開的祕密，近年因少子化，讓許多偏鄉小校生源更加短缺，連都市學校藝才班也開不成，各校明知治標不治本，但為暫度難關，不得不循此下策，使「借學生」躲過減班或滅校的情形更嚴重。

彰化縣政府四年內裁併大城鄉的三所國小，鐵腕作風震撼偏鄉小校。去年被評估裁併校的五所偏鄉小學，想方設法招生，今年九月仍有二所小校未達全校學生總人數四十人、一一三學年學區新生人數十人的底標，未料到了十月，全體跨過辦學門檻。

教育界人士分析，箇中玄機就在於「借學生」。一名不具名的國小校長表示，小校校長以同僚情誼商借學生，或小校家長會、校友會動用人脈，拜託中大型學校交情較好的家長，把子女戶籍遷到小校學區。

該校長表示，待學校編完班，縣府教育處九月中旬審查並核定班級數後，再將學生遷回原就讀學區的戶籍，代表自始都是戶籍「遷來遷去」，學生從未離開原學校，甚至不知自己的戶籍曾被遷到小校學區。

「借學生」的情況，也常見於中大型學校。校方為維持原班級人數，以免遭減班及衍生超額教師與後續介聘問題，往往須要「借」一至三名學生，維持原本的班級數，操作模式和小校借學生一樣。

教育界人士解釋，受少子化影響，加上景氣不佳，學習舞蹈、音樂人數較少，但各校競相成立藝才班，建立招生特色，面對藝才班須跨過十五人成班的門檻，也會「借學生」充數。據悉，中部某校藝才班，成立時剛好有十五名學生，獲核定成班後，學生幾乎同時以「興趣不合」、「學習生涯另有規畫」為由申請轉出，最後雖只剩七名學生，班級仍持續成立。

花蓮縣偏鄉小校多，全縣共一○一所國小中，本學年度就有十九校新生人數於三人以下，還有三校新生掛零、四校僅一人。有校長坦言，因少子化、部落人口外流，學區內新生人數愈來愈少，一旦零新生，老師員額減少，將會造成配課困難、行政人力不足，「借學生」實有不得已的苦衷。

「偏鄉小學『借學生』早已不是祕密」。花蓮南區一名校長透露，小二到小六因在校已經習慣，家長「出借」意願比較不高。花蓮縣府教育處表示，「借學生」會影響教學穩定性，為避免此情況，會在班級數、員額核定前，或開學後不定期清點，發現異常會特別留意並提醒學校。