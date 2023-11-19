台南省躬國小棒球隊重整2年創佳績 蟬聯軟棒賽冠軍

台南市第2屆省躬盃軟式少棒錦標賽經過4天的纏鬥，省躬國小棒球小將發揮永不放棄的力拚精神，今下午勇奪冠軍蟬聯寶座，6項個人獎囊括5項，校長謝辰育表示，能在掄冠，除了教練與球員的努力，家長的付出與祝福，是最大精神支柱。

今年省躬盃軟式少棒錦標賽共有台南市省躬、文元、億載、協進、善化、安慶、永信、公園、嘉義垂楊、嘉義縣同仁以及高雄市旗津、金潭、屏山、中正國小，以及遠道來參賽的台東紅葉國小、屏東新南國小共16校棒球隊參賽。賽制採4隊1組爭取前2名，並晉級8強決賽。

省躬國小校長謝辰育表示，省躬棒球隊成立以來球技進步很多，今天力戰菁英、技壓群雄，先後迎戰強隊，成功奪得成軍以來第2座跨縣市盃賽冠軍，難能可貴也可喜可賀。

謝辰育感謝學務主任張瑾玥日夜辛苦籌劃全程賽事，也感謝總教練劉永松、教練袁迺翔及陳嘉偉用心指導，其中袁迺翔更榮獲「教練獎」，實至名歸。

張瑾玥表示，比賽期間，體育局長陳良乾經常撥空到場鼓勵，而「好好練球、專心讀書、孝順父母、聽師長的話」等叮嚀，如師如父令人感動。省躬國小棒球隊在6項個人獎囊括5項，除教練獎外，隊長陳良壹獲投手獎、隊員杜郁晴獲得最佳球員獎、杜正赫獲美技獎，各個表現亮眼，都是球賽裁判眼中的明日之星。

家長會長林沛均為了獎勵小朋友，特別辦慶功宴，鼓勵孩子們除了球技進步，基本學力與品格態度也能兼顧。省躬棒球隊後援會長林隆昌表示，賽前舉辦遊街活動，球員先騎腳踏車遊灣裡社區，在搭乘府城雙層巴士跨縣市聚落繞街宣傳，並到灣裡萬年殿、喜樹萬皇宮、白砂崙萬福宮、太爺公舘福安宮、二層行清王宮、灣裡文聖堂參拜，祈求衆神尊庇佑賽事順利平安，大會圓滿成功。