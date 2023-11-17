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國小營養午餐加料！驚見蟑螂、蟲卵 家長轟累犯：有過塑膠、鐵絲

中央社／ 新北17日電
新北市某國小家長投訴，校內營養午餐有蟑螂和蟲卵。情境示意圖。圖／Ingimage
新北市某國小家長投訴，校內營養午餐有蟑螂和蟲卵。情境示意圖。圖／Ingimage

新北市某國小家長投訴，校內營養午餐蟑螂和蟲卵；市府教育局表示，今天校方邀衛生專家、督學調查認為，烹煮過程沒有昆蟲摻入，應是昆蟲從湯桶蓋縫隙中鑽入，也確認無蟲卵。

瑞芳區某國小家長向媒體投訴，學校營養午餐出現蟑螂，且餐飲並非第一次出現異物，還曾出現過塑膠碎片或鐵絲，讓部分家長乾脆不讓孩子吃營養午餐。

教育局今天告訴中央社記者，案件發生於11月10日，學校為自立午餐，不是中央餐廚團膳業者供應的午餐，當天老師在盛裝紅豆湯的桶子發現小蟑螂後，立即通報全校各班不要食用紅豆湯，並以豆奶替代，學生沒有吃到紅豆湯桶的食物。

教育局說，當天停止吃紅豆湯，營養午餐的餐點不受影響，當天學生並未餓肚子。已督請學校全面檢討廚房餐點製備流程、加強環境消毒清潔，確保學生午餐衛生安全。

教育局說，校方今天邀衛生專家、督學協助調查；經瞭解，烹煮紅豆湯的過程，並沒有蟑螂被摻入，應是紅豆湯裝桶後，有昆蟲從湯桶蓋縫隙邊緣鑽入。另外，也確認無家長投訴的蟲卵，受影響的是單一湯桶。

校長回應，當天立即通報並啟動調查，也召集相關廚房人員、食材運輸人員檢討，未來也會加強把關烹煮過程與環境清潔。

教育局 蟑螂 營養午餐 新北

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