河床劇團跨界拍ＶＲ 連獲國內外兩獎

河床劇團跨界拍ＶＲ影片連獲兩大獎。河床「開房間計畫」第二部作品《彩虹彼端》10月中榮獲蒙特婁第52屆新電影影展最大獎「最佳全景獎」（The Panorama Prize），緊接著同計畫第一部作品《遺留》也獲高雄電影節國際短片競賽XR組「VR360敘事獎」（VR360 Narrative Award），好事連雙。

評審宣布《彩虹彼端》得獎理由為：「這是一部精心打造的沉浸式體驗，巧妙而深入地探討人類對未知的普遍渴望，細膩地引導欲望與滿足、幻想與現實之間的動態互動。」

《遺留》獲獎理由則為「極佳的詭異體驗，進入創作者的腦袋令人讚嘆，但也慶幸我們最終逃得出來。」

導演郭文泰表示，河床雖然已經在劇場領域耕耘了25年，但去年才開始踏入VR創作的領域，結合原來的劇場伙伴、結識新的技術伙伴，一起探索不同的可能性，結果讓全世界看到河床的作品，讓他覺得不可思議。

他說，很期待明年完成「開房間VR三部曲」的第三部作品，並有機會在影展、美術館或劇場裡三部連映，對觀眾來說，也將會是非常特殊的觀賞體驗。

「開房間計畫」旨在打破傳統戲劇與觀眾之間的關係，讓觀眾成為敘事主體，以達到體驗的質變。河床表示，在文策院支持下，《遺留》成為「開房間計畫」由現場演出轉化虛擬實境（VR）的第一部作品，是對夢境與現實、恐懼與慾望邊界的冥想，是看與被看的邀請。從中創造讓觀眾逃離現實邏輯與負荷的時刻，並在他們重返現實後能以一個新穎、深刻的方式重新看待生活。

「開房間計畫」第二部作品《彩虹彼端》則由文化部及台中國家歌劇院補助，洪建全基金會及覓計畫贊助，運用科技遊走於劇場和影視領域之間，突破劇場時空間限制，營造出超現實夢境氛圍，帶領觀眾探索欲望與幸福、夢想與熟悉之間的不穩定平衡。今年陸續參加翠貝卡、威尼斯兩大影展，獨樹一幟的風格於影展期間獲得國外媒體和策展人高度讚賞。

此外，《彩虹彼端》也參加德國法蘭克福B3動態影像雙年展，日本東京Beyond the Frame 影展以及捷克布拉格Art*VR 藝術節。《遺留》則繼高雄電影節及B3動態影像雙年展後，又移師荷蘭阿姆斯特丹奇幻影展，都成績斐然。