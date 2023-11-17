造句「爸爸媽媽XXX」…日常行為遭女兒出賣 過來人嘆：也被兒子陰過

造句練習是訓練孩子語文能力和表達的方式之一，但有可能不小心就寫了「實話」。一位媽媽網友分享女兒的造句作業，要求以「爸爸媽媽」來延伸完整詞句，結果自己和老公在家的行為都被女兒出賣了。貼文引發不少家長共鳴「被兒子陰過」。

一位媽媽網友在臉書粉專《小一聯盟》貼出一張照片，嘆「女兒的造句真的出賣爸媽惹」。原PO表示，現在的國語作業要寫每課教的生詞、部首、總筆劃、造詞…，發現女兒以自己和老公的生活日常行為來造句，寫下「爸爸媽媽玩手機」，令她哭笑不得，覺得被出賣了。

原PO表示，孩子造句都很生活化，但都是爆料級的內容，每每讓她感到心驚膽顫的，難道這是代表女兒的觀察力很強嗎？但也因此自我反省，身教真的很重點，所以也跟老公討論日後3C的使用時間，避免對女兒造成不良影響。

貼文曝光，多位過來人家長也同聲訴苦，「我也被我家寶貝兒子陰過，也是這樣造句的，媽媽在看手機」、「我家上次是爸爸愛睡覺也愛吃東西」、「我家的寫，媽媽一邊玩手機一邊生氣，當時媽媽在陪他寫功課（還好是在家評量，不然我一定要她擦掉）」、「我家姊姊的造句都在賣妹妹」、「看來不止女兒在監視你們，老師也監視，好自爲之」、「這只是開始…老師會慢慢出題目的…」。