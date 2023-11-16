高中生大隊接力使出「鬼步」還拿第一 眾人驚呼：好囂張

近期在網路上流傳著一種叫「Slick back」的飄浮舞步，又稱「鬼步」，引發不少人學習模仿，但舞步實在太難，多數人挑戰不成功反而看起來十分搞笑。不過近日雲林虎尾高中的運動會裡，有一名學生在大隊接力時就使出這招舞步，影片被拍下上傳到抖音，引來眾人驚呼。

從影片當中看到，這名高三男同學參加大隊接力，在接棒之後並沒有立刻往前衝，反倒是秀出現在當紅的飄浮舞步，配合著音樂節奏展現出神乎其技，直到快被後方同學追上才奮力衝刺，並將棒子交給下一棒，最後還拿下小組賽第一名。影片一出，引來大批網友留言讚嘆。

眾人直呼超強，「他完成了我不敢完成的事」、「好囂張，但好酷」、「這就是青春不留白」、「目前看到最強」、「超強，比我還狠」、「有帥到」、「這個直接成為全場焦點」、「史上最強滑步」、「這創意真的超帥」、「這個超猛，抗壓跟技術要好」、「我剛好運動會要到了，我跑步的時候也要用滑步」。

而這支影片也紅到國外去，有外國網友轉發影片，還驚訝地表示這名學生在比賽中大秀這動作實在太瘋狂了，許多人也留言大讚「他真的在空中滑行」、「瘋狂的同時還可以領先」、「把所有獎牌都給他」、「他們是怎麼做到的？」、「我也想學這個舞步」。