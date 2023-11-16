快訊

馬英九也愛！新竹福源花生醬香港驗出黃曲霉毒素超標 負責人揪1點喊冤

亞冠賽／中職古林睿煬前五局讓日本15上15下 登日網友推特熱搜

宣布退出時代力量 黃國昌：認同柯文哲理念決定加入民眾黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中生大隊接力使出「鬼步」還拿第一 眾人驚呼：好囂張

聯合新聞網／ 綜合報導
虎尾高中一名學生參加大隊接力時，秀出現今最紅的飄浮舞步，成為全場焦點。 圖擷自＠ericccc555666抖音
虎尾高中一名學生參加大隊接力時，秀出現今最紅的飄浮舞步，成為全場焦點。 圖擷自＠ericccc555666抖音

近期在網路上流傳著一種叫「Slick back」的飄浮舞步，又稱「鬼步」，引發不少人學習模仿，但舞步實在太難，多數人挑戰不成功反而看起來十分搞笑。不過近日雲林虎尾高中的運動會裡，有一名學生在大隊接力時就使出這招舞步，影片被拍下上傳到抖音，引來眾人驚呼。

從影片當中看到，這名高三男同學參加大隊接力，在接棒之後並沒有立刻往前衝，反倒是秀出現在當紅的飄浮舞步，配合著音樂節奏展現出神乎其技，直到快被後方同學追上才奮力衝刺，並將棒子交給下一棒，最後還拿下小組賽第一名。影片一出，引來大批網友留言讚嘆。

眾人直呼超強，「他完成了我不敢完成的事」、「好囂張，但好酷」、「這就是青春不留白」、「目前看到最強」、「超強，比我還狠」、「有帥到」、「這個直接成為全場焦點」、「史上最強滑步」、「這創意真的超帥」、「這個超猛，抗壓跟技術要好」、「我剛好運動會要到了，我跑步的時候也要用滑步」。

而這支影片也紅到國外去，有外國網友轉發影片，還驚訝地表示這名學生在比賽中大秀這動作實在太瘋狂了，許多人也留言大讚「他真的在空中滑行」、「瘋狂的同時還可以領先」、「把所有獎牌都給他」、「他們是怎麼做到的？」、「我也想學這個舞步」。

@ericccc555666

直接在大隊接力上開滑#slickback #slick #學校 #學校日常 #運動會 @笑贖🗿 #大隊接力 #虎尾高中 #高三 #主角是同學

♬ 原聲 - 不看抖音真男人 - 不看抖音真男人

雲林

延伸閱讀

全台最美大學在哪？ 他點名這一所：不少偶像劇都來拍

從「電燈開關」一秒判斷屋齡 他曝時代差異眾人驚：長知識

雲林巾彩節18日精彩登場 鳳梨咖啡科技毛巾新品亮相

Joeman呼麻被抓 薔薔喊「不用道歉」直言：我很有規矩

相關新聞

北一女、成功新學年將減班原因曝光 北市高中職明年減招逾800人

受到少子女化趨勢及配合108課綱推動，台北市教育局今天表示，新學年預計調降公私立高中職班級人數，每班調降1人，其中北一女...

高中生大隊接力使出「鬼步」還拿第一 眾人驚呼：好囂張

近期在網路上流傳著一種叫「Slick back」的飄浮舞步，又稱「鬼步」，引發不少人學習模仿，但舞步實在太難，多數人挑戰不成功反而看起來十分搞笑。不過近日雲林虎尾高中的運動會裡，有一名學生在大隊接力時就使出這招舞步，影片被拍下上傳到抖音，引來眾人驚呼。

少子化衝擊！北市明星高中職減招百人 家長憂：孩壓力恐增加

受到少子女化趨勢及配合108課綱推動，北市教育局拍版，新學年將調降公私立高中職班級人數每班調降1人，預估較112學年度招...

獨／助高中生對抗罕見惡瘤 網友愛心募款湧入超感動

國立海大附中二年級林姓學生，因罹患重大惡性罕見腫瘤需要化學治療及投放標靶藥物，學校家長會及周大觀文教基金會發動「一書一希...

金門多年國小跨海桃園后厝體驗雙馬騎跡 與馬匹零距離接觸

今年5月份桃園市后厝國小六年級畢業生跨海到金門的多年國小進行軍事戶外教育體驗學習，約定兩校互訪，日前改由多年國小學生回訪...

農業技藝競賽圓滿落幕 評判小組：選手水準普遍提升

「全國高級中等學校農業類學生技藝競賽」今日落幕，評判工作小組委員認為本屆選手水準普遍提升，都能在比賽中充分展現實力，最終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。