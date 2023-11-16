兒子期中考題「味全龍拿莫．伊漾改名」答錯 網笑：老師是球迷！

一位家長近日收到兒子的期中考考卷，其中有一考題是關於中華職棒味全龍隊的拿莫．伊漾改名字，但小孩答錯讓他直呼快中風，他把考卷題目內容po在味全龍臉書社團裡也引起了廣大球迷們的討論。

這位爸爸在味全龍社團發文說「今天我鵝子發期中考考卷～這一題答錯，爸爸都快中風了?」。仔細看考卷內容，題目寫道，「中華職棒味全龍隊選手，阿美族的朱祥麟，將改回自己的原住民名字拿莫．伊漾（Namoh Iyang），他拿著身份證高興的說這是歷史性的一刻，請問這是因為政府修改了何種法律？」

一位家長近日收到兒子的期中考考卷，但有一題兒子卻答錯。圖擷自味全龍臉書社團

原po兒子答案填「客家基本法」結果被老師用紅筆畫錯，正確答案應該是「姓名條例」，其他選項還有兒童及少年福利與權益保障法及著作權法。網友們則笑著回說，「拿莫：我不是客家人啊」、「老師也是球迷」、「我Get到的是出題老師肯定是拿莫粉」、「鵝子可能以為拿莫他是原客混血嗎？」、「陷阱題，這位龍迷老師好狠 」、「跳拿莫的應援曲有加分嗎？」、「這題目比味全龍拿總冠軍還難耶！」

原po也在底下回應網友們說「上面都寫原住民了，怎麼會選客家？」、「我鵝子竟然忘記拿莫的身分？是不是很值得昏倒」。還有人搬出專業法條解釋，原po則說，「各位大大…我鵝子是國小五年級社會課啦，簡單討論就好，不用太複雜啦，謝謝。」

事實上，根據全國法規資料庫「姓名條例」指出，原住民若已依漢人姓名登記者，得申請回復其傳統姓名，而且可以用傳統姓名的羅馬拼音和漢人姓名並列，原住民身分法也有規定，未成年時及成年後各以變更一次為限，而且未成年得由法定代理人協議才能取得變更。