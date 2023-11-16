光復高中室內設計科學生 勇奪全國金手獎第2名、第5名

新竹市光復高中室內設計科三年級學生陳浩維與鄭翌岑，參加112學年度全國高級中等學校技藝競賽家事類室內設計組，分獲室內設計組全國第2名金手獎與第5名優勝的佳績。其中，鄭翌岑在國中時，家中買棟新房子，家人刻意不裝修，要等她有室內設計能力時再來設計，一起圓夢，讓她相當感動家人的支持。

陳浩維從小懷抱理想，希望能創造出理想的舒適生活空間，他在高中時，積極嘗試多元的風格領域，從中找尋適合的方向，也積極運用所學知識與技能，成功在校內辦理的選拔賽中為自己博得選手的資格。他表示，這對自己來說是一份榮譽，同時背負著使命感，這次勇奪全國第二，他很感謝家人在背後的支持，長期以行動陪伴他到各地交流與練習。

鄭翌岑從小就喜歡看室內設計影片，國中時，家中買棟房子，她告訴家人希望暫時先不裝修，等到她大學畢業後，有室內設計能力再來設計，為家人創造理想的家，也獲得家人的大力支持。她高中就讀室內設計科，在學校專業課程洗禮後，更堅定走在室內設計的路上。

指導教師許凱婷在訓練指導的過程中不辭辛勞，平時雖課務繁忙，也能為選手空出時間來指導。另外針對歷年試題研究分析，搭配模擬試題的訓練，調整各種表現風格，最後將訓練過程融入比賽模式，一路的苦練才能於全國競賽中脫穎而出。