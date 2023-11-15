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從家鄉河到SDGs 義民高中校本課程培養世界公民素養

聯合報／ 教育事業部
地理老師林韻芬帶領學生淨灘。圖／義民高中提供
地理老師林韻芬帶領學生淨灘。圖／義民高中提供

108課綱上路後，新竹義民中學高一生有了新的學習任務，為緊鄰學校的豆子埔溪拍攝雙語微電影，未來也將在國際平台發表英文成果，並與日韓印學生討論水資源問題。

義民中學國際事務組組長呂心茹表示，校本課程製訂時就想開發結合聯合國永續發展目標SDGs的雙語課程。有老師提議，學生到校都會路過豆子埔溪，溪水顏色常因上游工廠排放的廢水而變化，學生看了有好奇、有不解，或可藉此讓學生認識這條河，並透過拍影片、辦公聽會等方式，由學生發起、改造豆子埔溪。

之後由教務主任胡修瑀召集跨領域教師團隊，由六位社會、自然、英文科目老師設計課程，以SDGs 6水議題為高一主題，並與乾淨水聯盟合作，檢測溪水酸鹼值、優養化，期末完成豆子埔溪的英語微電影。

同時，學生還會了解台中柳川、高雄愛河、韓國首爾清溪川的整治狀況，提出豆子埔溪整治計畫給新竹縣政府參考，再以全英文與日韓姊妹校互動、成果發表。

高二的課程擴展為SDGs 2食農教育，內容包括到鄰近的農地了解小麥生長、做蛇麵、踏查頭前溪水源、淨溪。呂心茹指出，這門課屬社會科探究，雖非雙語課程，但可為高三小論文做鋪陳。

高三的課程延伸至SDGs 3健康與社會福利、11永續城市發展，從身心健康，清水步道、自行車道，水利法規如何改善、食安問題等面向，討論生活健康與城市永續如何正向發展，並提出建議。

普通科菁英班高二乙的張睿芷說，以前從未思考過自己與環境、土地的關聯，但隨著課程的推進，他開始關注飲用水源自何處、是否汙染？也發現，台灣法律在河川保護上有很多不足。同班的蘇枘絜也因課程激發出環保責任感，意識到自己應該要付出更多行動保護家鄉的水資源。

義民高中學生與韓國驪江高中交流日本核廢料排海議題，比較各國對污水排放的立場。圖／義民高中提供
義民高中學生與韓國驪江高中交流日本核廢料排海議題，比較各國對污水排放的立場。圖／義民高中提供
義民高中學生與韓國驪江高中交流日本核廢料排海議題，探討如何預防及減少海洋污染。圖／義民高中提供
義民高中學生與韓國驪江高中交流日本核廢料排海議題，探討如何預防及減少海洋污染。圖／義民高中提供
同學到豆子埔溪水取樣後，由台灣乾淨水聯盟指導做水質檢測。圖／義民高中提供
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微電影 英文科 義民中學

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