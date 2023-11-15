汐止國小奪健康促進學校金質獎 辦全國研習分享

衛生福利部國民健康署、與教育部國民及學前教育署共同辦理的「112年健康促進學校特色獎勵計畫」，汐止國小獲得卓越金質獎的好成績，所以，主辦單位也安排了來自全國各地方政府的衛生及教育局處、還有學校相關承辦人員到汐止國小進行研習，進行分享也經驗交流，希望大家回去後能夠持續在校園推廣健康促進計劃，讓孩子們從小就培養良好的健康生活行為。

健康促進學校計劃主持人陳富莉表示，汐止國小在各個面向都非常的投入，包括環境的建置、學校教職員學生的投入，以及健康服務與教學的部分，研習主題在於健康促進學校的永續與經營，研習包括各國縣市衛生及教育單位人員還有學校實務人員，再加上線上的大概有兩百多位，透過這樣的過程，可以將成效擴散，知道如何推廣健康促進學校，以及促進學生的身心健康。

衛福部國民健康署組長李嘉慧指出，首先恭喜汐止國小榮獲今年全國的卓越金質獎，國民健康署致力於國人健康促進行為的改變，舉凡運動、營養、兒童、婦幼等，不同的族群都有不同的政策在推動，其中尤其重視的是兒童的部分，尤其小朋友整體的成長發育會影響到他未來成人不管是身心靈各方面的健康，所以，如何與教育部共同來推動健康促進學校，養成小朋友有良好的健康生活行為、甚至可以擴及到家庭，這是推動的目標，研習活動邀請全國22縣市共200多人參與，希望能夠把汐止國小的好跟汐止國小推動的經驗，擴散到全國。

教育部國民及學前教育署專門委員薛承祐說， 在民國91年，教育部就跟當時的衛生署就己經簽訂了健促學校的推動聲明書，從那時候開始，教育單位與衛生單位合作努力推動健康促進學校己經21年了，來汐止國小就是因為它是今年唯一3所金質獎的學校，也是北部唯一的一所，邀請各縣市第一線人員來參訪，希望大家入寶山之後，都能滿載而歸。

汐止國小校長王俊杰表示，很高與能夠承辦全國健康促進學校的成果分享，感謝衛福部國民健康署、教育部國教署、以及輔仁大學陳富莉教授所帶領的教授們，對於汐小的表現給予的支持與肯定，研習會主要是分享學校所做的一些成果，同時學校有建置一些場域，包括有香草植物園區、小庭園，同時學校中庭的建樹以及各場館，也介紹給大家，一起為健康促進學校努力。