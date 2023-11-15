智慧校園數位學習 淡水國中補足11班觸控式螢幕

新北市教育數位化邁入「數位優化」階段，從大學、國高中到國小甚至是幼兒園，從去年開始教室裡面都改成使用大型觸控螢幕面板，取代光線不足的投影設備來進行教學，新北市淡水區淡水國中上個學期還差11個班級沒有大型觸控式螢幕，有部份教室缺乏設備，因此透過新北市議員陳偉杰的爭取，今年完成增設11個班級的觸屏設備。

新北市議員陳偉杰表示，數位教育正式啟動的「數位轉型」階段，更強調軟硬體的結合、加速充實線上資源，而這次替換所有班級教室投影設備，安裝86吋觸屏電視，除了改善過往投影明度不足的問題之外，更能夠順暢地搭配平板有效活化教師教學，提升學生學習互動。

淡水國中校長王潔雯表示，今年感謝偉杰議員協助淡水國中，原本只剩下七年級11個班，現在都補足的觸控式屏幕，讓學校達成班班有觸屏，也讓學生都能夠擁有最流暢清晰的視覺體驗，達到學習數位化，校園智慧化的多元學習。