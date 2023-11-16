5000零用錢「一年加1000或半年加250」哪個更賺？實際演算答案超乎直覺

數學是門相當深奧的學問，有時只靠直覺反應，和實際算出來的，可能會存在著截然不同的差距。理學博士出身的日本作家竹內薰，近來就在媒體「PRESIDENT Online」分享一道有趣的數學習題，答案令人超乎想像。

這道題目如下：五年級的武雄跟母親交涉零用錢的事情，母親給了他兩個方案，

A方案：1年拿5000圓日幣，而每過一年，金額就會再增加1000圓日幣。 B方案：每半年拿2500圓日幣，且每過半年，金額就會再增加250日幣。

乍看之下，A、B兩方案一年都是拿到日幣5000圓，但是A方面一年會「加薪」1000日圓，B方案則是一年加兩次250日幣，合計一年只多增了500日幣，使得A方案看似比較划算。

然而，如果實際計算就會發現，

選用A方案：前三年拿到的金額分別是5000、6000和7000圓日幣。 選用B方案：首年前半會拿到2500，後半拿到2750，一共是5250圓。第二年則是前半拿3000，後半拿3250，一共能拿到6250圓。依此類推，第三年則是能拿到3500+3750，一共是7250日圓。

也就是說，如果選擇的是B方案，實際演算下來的結果，反而每一年都比A方案能多拿250日圓。

竹內用這個案例，說明碰到數學相關的問題時，最好別輕易用直覺思考，而是確實地進行「列出算式」、「填上數字」及「相互比較」三個步驟，才不會產生烏龍。