第27屆台法文化獎揭曉 關首奇、齊莉莎、陳逸芬獲獎

文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院共同創設的「臺法文化獎」，9月18日在巴黎法蘭西學院召開第27屆評審會議，經評審團審慎熱烈討論後，共評選出3名獲獎者，分別為里昂第三大學副教授暨台灣文學譯者關首奇（Gwennaël GAFFRIC）、近日獲頒文化部「文協獎章」的中央研究院語言學研究所研究員齊莉莎（Elizabeth ZEITOUN）及福爾摩沙巴洛克古樂團創辦人暨巴洛克長笛演奏家陳逸芬。

關首奇為法國里昂第三大學博士、研究學者及文學書編輯，現任里昂第三大學語言學院副院長。關首奇身兼多項研究、教學、出版、翻譯等工作，對台灣文學的愛好、涉獵、推動與傳播，兼具深度與廣度，譯作的文學作品及學術論文著述等身，成為開拓台灣文學在法國及法語區國家學術與出版發聲的重要推手。

齊莉莎為法國巴黎第七大學博士、語言學者，1992年起進入台灣中央研究院從事研究工作，現職語言學研究所研究員。30多年來孜孜不倦奉獻推動台灣南島語言研究、歷史語言學、數位典藏建立及人才培育，經年累月的田野工作為臺灣保留珍貴特殊傳承史料，對於建構維護台灣原住民族語言的蒐集、紀錄、保存、傳播及教學做出傑出貢獻。

陳逸芬青年時赴歐美接受完整專業的古樂訓練，獲有荷蘭海牙皇家音樂學院文憑。長期旅歐的陳逸芬多年來秉持以音樂及教育觀點出發，致力於古樂演奏與推廣，將她在國際上所獲得的成果回饋台灣音樂愛好者。其所成立的福爾摩沙巴洛克古樂團，定期邀請國外知名的古樂演奏家來台舉辦音樂會，並策劃古樂講座、大師班、兒童古樂工作坊等教育推廣活動，帶動古樂風潮，造就演奏人才，擔任起台歐古樂交流的橋樑。