路竹高中蔡育嫻研究瓶底圖紋焦散曲線 獲旺宏科學獎

高雄市路竹高中高三學生蔡育嫻以「瓶底圖紋- 焦散的面紗」科學研究，利用繞射理論、波動相位差來解釋現象與探討變因，實踐了現象解釋的理論，榮獲第22屆旺宏科學獎優等獎及獎金10萬元。

旺宏科學獎11月12日舉辦第22屆頒獎典禮，有全台129所學校、592件作品參賽。蔡育嫻的科研作品「瓶底圖紋- 焦散的面紗」，由教師鍾志輝、林烈毅指導，從自然生活中觀察焦散曲線，如泳池底圖案、船身的光線到咖啡杯裏的字型，光如同魔術師般幻化出的各種型態，若換成雷射光照射到玻璃瓶底，變化更是美麗而多采多姿。

路竹高中科學館二樓，放學後總有一間實驗室燈總是亮的，原本對研究完全沒有概念的蔡育嫻，因為參加科學研究社團，學到了研究方法，投入研究的領域，後來擔任社長期間，自己以身作則帶領學弟妹們，開啟研究社團積極的風氣，也參加多次的科展比賽，更是任課老師示範實驗的小老師。日積月累的練習下，對科學研究的邏輯和能力愈來愈精進。

蔡育嫻的研究時間只能利用午休、放學後直到科學館關門，由於實驗的連續性，常常要做到晚上9點，在警衛關注下才一個人騎著腳踏車離開學校。玻璃的繞射現象相關參考文獻很少，實驗結果運用高三物理來說明，研究之初她要自我學習高三物理，從設計實驗、器材準備，龐大的圖片分析歸納，實驗數據的處理繪圖，誤差分析等，她都以嚴謹的態度詳實的完成報告。

蔡育嫻表示，原本容易緊張恐懼，但她克服困難，到決賽前仍不斷練習，面對科學界泰斗、院士的評審，才能侃侃而談。目前更帶領學弟妹們延伸研究，投入國際科展競賽，自己也規畫升學特殊選才管道的申請。