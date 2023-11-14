怎麼珍惜和家人相處？見兒「選1答案」媽昏倒 網笑：他是獨生子吧

不少家長會對兒子的腦迴路感到驚奇，一位媽媽近日便分享兒子的考卷，當被問到「下列哪一項做法是珍惜和家人相處的時光？」，家裡的男寶竟填上令人驚訝的答案，讓原PO無奈的表示：「媽媽一點也不想要這種時光」。貼文一出便引起網友討論，有人「翻譯」原PO兒子的選擇，笑稱或許這是男孩的浪漫，也有人分析「他是不是沒有兄弟姐妹」。

一位媽媽近日在臉書社團「家有男孩崩潰日常」發文，並分享家中男寶的考卷，只見圖中一道題目為：「下列哪一項做法是珍惜和家人相處的時光？」，在看完「（1）搶弟妹的玩具、（2）和媽媽頂嘴、（3）與姐姐相親相愛、（4）和哥哥打架」四個選項後，原PO的兒子竟信誓旦旦的填上選項（2），果不其然被老師圈起，「男孩真是奇怪的生物」，原PO見此好氣又好笑的表示：「媽媽一點也不想要這種時光」。

貼文曝光後引起一眾媽媽的共鳴，直呼「男生寫這種家庭倫理的社卷，常常有令人驚奇的答案」、「除了媽媽幻境中小孩之間能相親相愛，其他選項才是生活真實的日常啊」、「題目是不是看成『你最常跟家人做的事』」、「我兒說他也是選這個答案！妳不寂寞」。

有網友「翻譯」原PO兒子的選擇，笑稱或許這是男孩撒嬌的另類表現，「頂嘴通常是媽媽覺得頂嘴，但小孩可能覺得好棒跟媽媽在討論事情好珍惜」、「這可能是男孩們自以為向媽媽『撒嬌』的獨特方式，只是媽媽會常被氣到拳頭硬起來」、「翻譯：他覺得他很珍惜跟媽媽頂嘴的時光（媽媽不想要這種『珍惜』）」。也有人提到「這種答案不能算錯吧」、「我覺得生活的答案其實沒有百分百是該被框列非得怎麼樣，上述的選項…對於某些人來說的確也是珍惜的時光啊，只能說題目太狹隘刻板了」。

更有網友分析，原PO的兒子會選擇「和媽媽頂嘴」，或許是因為家裡沒有其他兄弟姐妹，「我知道了！他是不是沒有兄弟姐妹？」、「是否因為獨生子的關係，其他選項對他來說都不可能發生」、「這題沒有錯阿…家裡只有一個小孩的…除了跟媽媽抬槓，另外三個鐵定鬧鬼」，原PO也跳出來回應，表示：「選妳正解，的確是獨子，但是有感情很好的表姐，哈哈哈」。