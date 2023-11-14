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淡海國小特色校門有創意 打造海洋意象公共藝術

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
全新的淡海國小今年度首次招生，校門口的大門設計，非常色彩繽紛，且造型立體感十足。 圖／紅樹林有線電視提供
全新的淡海國小今年度首次招生，校門口的大門設計，非常色彩繽紛，且造型立體感十足。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區第15間國民小學全新的淡海國小今年度首次招生，對於淡海新市鎮人口增加快速，教育學校需求也隨之增加，更是緩解國小教育額滿的重要學校，而這一座全新的校園，在校門口的大門設計，也有許多設計巧思在裡頭，除了看到非常色彩繽紛，且造型立體感十足的結構之外，這當中的圖案與文字更是透過藝術家所打造的校門公共藝術

淡海國小校長林九牧表示，從校門口除了可以看到有淡海國小的校徽之外，還有大門上的觀音山到一旁的綠樹與海浪意象，連接到OCEAN海洋英文字母，每個字母都各別代表學校願景，分別是以學生為導向，創作者、探索者、行動者以及筆記者，五大願景，連接到大屯山與海浪，表現出淡海國小是一所以海洋精神的學校。

校長林九牧指出，透過藝術家的設計巧思，將學校大門口，變身成為社區當中的公共藝術裝置，不但是具有層次感，而且質感相當好，造型包含了森林與海洋，一旁還有淡水最大交通建設，淡江大橋的圖樣，以及白鷺鷥站在中間，將交通、生活與生態融入到校門當中，期盼透過多元繽紛豐富的校門公共藝術術，除了打造新學校的新氣象，更讓淡海國小的孩子展國際，成為最具特色的世界公民。

淡水 公共藝術

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