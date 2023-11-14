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成為一日劇場人 雙溪高中學子揭密樹林藝文中心

觀天下／ 記者陳郁薇／樹林報導
雙溪高中師生到樹林藝文中心演藝廳，一同揭開劇場的前後臺秘辛，讓學子們深入認識表演藝術及專業場館，寓教於樂。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪高中師生到樹林藝文中心演藝廳，一同揭開劇場的前後臺秘辛，讓學子們深入認識表演藝術及專業場館，寓教於樂。 圖／觀天下有線電視提供

新北市政府文化局與教育局共同主辦2023新北表演場館劇場開箱，今（14）日雙溪高中師生到樹林藝文中心演藝廳，一同揭開劇場的前後臺秘辛，演出內容以真人與物件戲偶搭配燈光、影像表演，帶領師生探討環境保護與人文關懷等議題，同時安排生動有趣的劇場知識介紹與光影設備操作體驗，讓學子們在歡笑聲中深入認識表演藝術及專業場館，寓教於樂。

本次由「囝仔人」演出節氣果物語-夏之章，以西瓜、芒果為主角，用全新視角呈現農田裡孕育果實所經歷的事件，並使用光影、戲偶表現形式，營造繽紛的視覺。

引導觀眾進入故事情境，傳達自然保護與生命教育等觀念。表演結束後，演員們教導學生使用OP投影機塑造場景，並邀請學生親自走上場館三樓高的張力索鋼棚，學生們努力克服高度恐懼，完成體驗感十足的燈光調控任務，讓學生無不留下深刻的印象。

雙溪高中學生吳品萱說，以前有去過劇場看戲，但今天來到劇場，是很不一樣的體驗，除了了解幕前的工作也實際體驗，真的很新奇。

雙溪高中校長葉俊士說，感謝市府教育局和文化局用心安排，今日與學生一同踏進劇場，體驗表演藝術的獨特魅力，揭密藝術場館空間，跟著工作人員穿梭幕前幕後，成為一日劇場人。

劇場 雙溪高中

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